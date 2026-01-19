주민참여형 태양광 모범사례 설계 “재생에너지 확대·관련산업 육성”

주민 참여형 태양광 사업의 모범사례인 경기 여주 구양리 햇빛소득마을 사업을 설계한 최재관(사진) 전 햇빛배당전국네트워크 대표가 한국에너지공단 신임 이사장에 취임했다.

19일 에너지공단에 따르면 최 신임 이사장은 지난 16일 울산 에너지공단 대강단에서 취임식을 갖고 공식 업무를 시작했다. 임기는 3년이다.

최 이사장은 취임사에서 “국가 목표인 ‘탈탄소 녹색문명으로서 전환’ 달성을 위해 공단이 최전선에서 역할을 수행해야 한다”면서 “특히 재생에너지 보급을 확대하고, 국산 제품도 사용하면서 국민 부담을 완화해야 하는 도전적인 목표 달성을 위해 조직·인력·예산 확보에 집중하겠다”고 강조했다.

그러면서 ▷재생에너지 보급 확대와 관련 산업 육성 ▷에너지복지 사업 강화 ▷에너지효율·분산에너지·기후대응 업무의 지속 발전 등 3가지 방향을 제시했다.

최 신임 이사장은 서울대 농생물학과를 졸업하고 전국농민총연맹 정책위원장, 주민참여재생에너지운동본부 대표, 문재인 정부 대통령 비서실 농어업비서관 등을 역임했다. 더불어민주당 경기도당 여주시·양평군 지역위원장을 지내면서는 이재명 대통령이 주민 참여형 태양광 사업의 모범 사례로 언급한 경기 여주 구양리 햇빛소득마을 사업 설계에 관여한 바 있다.

최 신임 이사장은 이 사업 모델 설계를 계기로 작년 5월 햇빛배당전국네트워크를 출범시켰다. 배문숙 기자