도쿠시마현-여행에미치다 협업 한국인 소도시 선호 65% 확인 맞춤형 콘텐츠, 맛·자연·힐링 제공

[헤럴드경제=함영훈 기자] 일본 시코쿠의 도쿠시마현이 한국민을 향해 두 팔을 활짝 벌렸다.

일본 도쿠시마현은 한국 여행 채널 ‘여행에미치다’와 함께 지역 관광 활성화를 위한 유저 참여형 캠페인을 진행한다고 19일 밝혔다.

일본의 큐슈,혼슈,홋카이도 등 4개 큰 섬 중 가장 늦게 한국인과의 접점을 마련한 시코쿠 섬은 4개의 현으로 이뤄져 있다.

수천년 한일교류가 가장 빈번했던 세토내해의 북쪽 즉, 야마구치, 히로시마, 오카야마현, 오사카, 교토는 한국인들의 방문이 오래전 부터 있었고, 지금도 많으며, 남쪽 시코쿠 지역 중 히로시마와 마주보는 에히메, 오카야마를 마주보는 가가와현은 몇 해 전부터 한국인들의 방문이 줄을 잇고 있다.

남은 시코쿠 지역 중 가가와현과 등을 대고 태평양을 바라보는 도쿠시마현이 요즘 적극적으로 한국인 여행객들과의 접접을 늘리려 노력하고 있다.

큐슈에서 숨어있던 사가현를 발견하고 많은 한국인들의 애정을 보냈듯이, 이제 시코쿠에서 도쿠시마현이 숨은 보석 처럼 동북아시아에서 빛나기를 기다리고 있는 것이다.

도쿠시마현이 ‘여행에 미치다’와 함께 하는 이번 캠페인은 작년 11월 진행된 1차 캠페인에서 수집한 유저 설문조사 내용을 기반으로 한국인 여행자들에게 도쿠시마현의 매력을 더욱 본격적으로 알리기 위해 기획됐다.

여행에미치다가 우리 국민 2000명 가량을 대상으로 진행한 국내 설문조사에 따르면 전체의 65%가 일본 여행 시 도쿄, 오사카와 같은 대도시보다 소도시를 방문하고 싶다고 응답했다.

일본 여행지를 선택할 때 가장 중요하게 고려하는 요소로는 맛집/미식, 자연풍경, 온천/힐링 순으로 나타났다. 이어 감성카페, 전통축제, 문화예술 순이었다.

도쿠시마현 관계자는 “실제 설문 조사를 통해 확인된 한국인들의 일본 소도시 여행 니즈를 바탕으로 더욱 정교한 2차 캠페인을 준비했다”며 “많은 분들이 이번 캠페인을 통해 도쿠시마의 매력을 담은 콘텐츠를 즐기고, 또 직접 방문할 기회를 얻길 바란다”고 말했다.

도쿠시마현은 여행에미치다와 함께 진행한 설문조사 데이터를 바탕으로, ‘일본 소도시 감성’, ‘로컬 맛집 탐방’, ‘자연 풍경’을 한국인이 도쿠시마를 매력적으로 인식하는 3가지 핵심 테마로 선정했다.

1차 캠페인이 도쿠시마의 다양한 매력을 탐색하는 단계였다면 이번 2차 캠페인은 그 매력을 대중적으로 확산시킬 목적으로 운영한다. 이를위해 테마별 전문 크리에이터들과 협업하여 깊이 있는 콘텐츠를 생산할 예정이다.

캠페인 참여 유저를 위한 혜택도 풍성하다. 여행에미치다 공식 인스타그램에서 진행되는 도쿠시마 콘텐츠 페스타 이벤트 참여 유저에게는 추첨을 통해 25명에게 도쿠시마 2인 왕복 항공권을 제공한다. 서울 코엑스와 파르나스의 대형 전광판에도 관련 옥외광고를 19일 부터 일주일간 진행한다.

도쿠시마현은 이번 캠페인을 통해 지역 음식 ‘도쿠시마 라멘’, 자연 경관 ‘나루토의 소용돌이’, 전통축제 ‘아와오도리’, 세계의 예술을 만나는 ‘오츠카 국제미술관’ 등 주요 관광자원을 핵심 테마에 녹여 더욱 매력적으로 홍보할 예정이다.