작가 5인·이론가 1인 선발…창작공간 10개월 지원

[헤럴드경제=윤성현 기자] 호반문화재단이 창작공간 지원사업 ‘H아트랩’ 4기 입주자 6인을 선정하고 본격적인 운영에 들어간다.

호반문화재단은 19일 서류 및 면접 심사를 거쳐 작가 5인과 이론가 1인을 ‘H아트랩’ 4기 입주자로 최종 선정했다고 밝혔다. 입주 작가로는 김세중, 나광호, 임수범, 허온, 허지혜 작가와 신효진 이론가가 선정됐다. 이들은 1월부터 11월까지 약 10개월간 광주광역시에 위치한 H아트랩에 입주해 창작과 연구 활동을 이어간다.

올해 4회차를 맞은 H아트랩은 작가와 이론가가 안정적인 환경에서 작업에 몰두할 수 있도록 창작공간과 네트워크를 지원하는 프로그램이다. 입주자들은 자연과 기억, 시간의 영속성, 장소와 감각, 현실 너머의 감정과 의식 등을 주요 주제로 회화, 설치, 사진, 영상 등 다양한 매체를 통해 작업 세계를 구축해왔다.

재단은 입주자들에게 개인 창작공간을 제공하는 한편 입주자 간 교류 프로그램과 대중 참여형 활동을 지원할 계획이다. 이를 통해 지역사회와의 접점을 넓히고 레지던시의 공공적 역할을 강화한다는 구상이다. 입주 기간 동안의 창작 결과물은 2027년 상반기 결과보고전을 통해 공개된다.

호반문화재단 관계자는 “H아트랩은 서로 다른 배경의 문화예술 종사자들이 한 공간에서 교류하며 시너지를 만드는 프로그램”이라며 “6명의 입주자가 함께 만들어갈 과정과 성과에 관심이 이어지길 기대한다”고 말했다.

한편 호반문화재단은 전시 공간 ‘호반아트리움’을 비롯해 ‘호반미술상’, 청년 작가 지원 프로그램 ‘H-EAA’, 문화소외계층 예술지원사업 ‘예술공작소’ 등 다양한 문화예술 지원 사업을 운영하고 있다.