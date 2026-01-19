광주·전남 행정통합 공청회 돌입 “현직 단체장, 이슈 선점 유리” 청와대 출신 인사 출마 등 변수

[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당과 정부가 행정통합에 대한 ‘파격 인센티브’ 카드를 꺼내들면서 6·3 지방선거를 앞둔 정치권의 핵심 이슈로 급부상하는 모습이다. 행정통합 추진 지역의 경우 현 단체장의 ‘현직 프리미엄’ 강화가 예상되는 가운데 청와대 참모진의 출마 여부가 각 지역의 주요 변수가 될 것으로 전망된다.

광주시와 전남도는 19일부터 월말까지 시·군·구를 순회하며 행정통합에 대한 주민 의견을 듣는 공청회에 돌입했다.

공청회에는 강기정 광주시장과 김영록 전남지사, 이정선 광주시교육감, 김대중 전남도교육감을 비롯해 각 시장·군수·구청장, 시·군·구의회 의원들이 관할 지역별로 참석한다. 강 시장과 김 지사는 광주권과 전남 동·서부권으로 권역을 나눠 추가 공동 공청회를 기획하고 직접 참석하는 방안도 검토하는 것으로 전해졌다.

정치권 관계자는 “행정통합 관련 공청회, 결의대회 등 주요 행사에 현직 단체장이 직접 참석해 주민과 소통하는 기회가 많아질 것”이라면 “이 과정에서 현직 단체장이 정책 이슈를 선점하고, 선거 경쟁력에서도 다른 경쟁 후보에 비해 유리해질 수 있다”고 분석했다.

대구·경북 지역의 경우 대구시장이 공석인 가운데 이철우 경북지사가 지난 16일 페이스북을 통해 “말이 아니라 실제로 작동하는 제도와 재정이 담보되지 않으면 행정통합은 또 하나의 선언에 그칠 수 있다”면서도 “경북 북부권 등 어려운 지역까지 모두 수긍할만한 (인센티브) 내용이 확인된다면 그때 시군, 도의회, 대구시, 그리고 시도민 여러분과 함께 행정통합에 대한 진지한 논의를 시작할 생각”이라고 밝혔다.

대전시와 충남도는 국민의힘 소속 현직 광역단체장인 이장우 시장과 김태흠 충남지사가 실질적 권한이양 등을 강조하며 본격적인 이슈 선점에 나섰다. 반면 여당 쪽에서 강훈식 대통령 비서실장의 차출론과 양승조 전 충남지사 재도전론 등이 꾸준히 거론되고 있어 선거 구도에 변수가 될 전망이다.