이케아와 연결된 공간 활용 스칸디나비안 디자인 시너지 창출

[헤럴드경제=권제인 기자] 코오롱모빌리티그룹의 자회사인 코오롱라이프스타일컴퍼니가 프리미엄 전기차 브랜드 ‘폴스타’의 가치를 전하는 ‘폴스타 온 투어’ 팝업 전시를 성황리에 마쳤다고 19일 밝혔다.

지난 9일부터 18일까지 열흘간 서울 강동구 고덕동에 위치한 더리버몰에서 진행된 이번 행사는 단순한 차량 전시를 넘어, 고객의 일상 속으로 직접 찾아가는 ‘라이프스타일 마케팅’의 일환으로 기획됐다고 코오롱라이프스타일컴퍼니는 설명했다.

이번 전시는 글로벌 홈퍼니싱 브랜드 ‘이케아’와 연결된 공간에 마련됐다. 북유럽풍 가구와 인테리어 소품을 경험한 고객들이 자연스럽게 폴스타의 미니멀한 ‘스칸디나비안 디자인’을 접할 수 있도록 동선을 구성했다.

이를 통해 약 1만여명의 방문객들이 폴스타의 대표 모델을 관람했으며, 120명이 넘는 고객들이 폴스타 4를 시승하기도 했다.

코오롱라이프스타일컴퍼니 관계자는 “이번 투어는 폴스타와 같이 스웨덴에 뿌리를 둔 이케아에서 진행했다는 점에서 의미가 깊다”며 “평소 전시장을 방문하기 어려웠던 고객들에게 일상에서 가깝게 프리미엄 전기차를 경험할 수 있는 뜻깊은 기회가 되었기를 바란다”고 말했다.

한편, 코오롱모빌리티그룹이 운영하는 폴스타 하남 전시장은 국내 폴스타 매장 중 최초로 ‘샵인샵’ 개념을 도입한 상징적인 공간이다. 스타필드 하남 내 위치해 고객 접근성을 극대화했으며, 이를 통해 프리미엄 전기차 시장 내 브랜드 입지를 공고히 하고 있다.