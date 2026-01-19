‘2026 Winter Fancy Fair’ 부스 운영 리테일러·브로커·유통사 105곳과 상담

[헤럴드경제=박연수 기자] 오뚜기가 미국 샌디에이고에서 열린 ‘2026 Winter Fancy Fair’에 참가해 자사 제품인 ‘치즈라면(cheesy ramen)’을 알렸다고 19일 밝혔다.

오뚜기는 전시회에서 리브랜딩한 치즈라면 8종을 전면에 내세웠다. 치즈 소비량과 관심도가 높은 미국 시장을 고려해 현지화 전략을 적용한 치즈라면을 중심으로 부스(사진)를 운영했다.

전시 기간 오뚜기는 대형 리테일러, 로컬 리테일러, 브로커, 유통사 등 105곳의 주요 고객사와 상담을 했다. 맛과 품질, 디자인 측면에서 긍정적인 반응도 얻었다.

치즈라면은 미주 소비자를 타깃으로 기획한 제품이다. 국물라면 2종(체다·스파이시)과 볶음라면 2종(체다&마스카포네·스파이시 칠리&체다)으로 구성했다.

오뚜기 관계자는 “전시회 참가를 계기로 다양한 유통 파트너와 접점을 늘리고, 더 많은 시장에서 치즈라면을 소개하겠다”고 말했다.