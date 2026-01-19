기보, 제18기 기보벤처캠프 참여기업 모집

[헤럴드경제=홍석희 기자] 기술보증기금은 혁신 기술과 사업 아이디어를 보유한 혁신창업기업을 발굴·육성하기 위해 ‘제18기 기보벤처캠프’ 참여기업을 오는 2월 4일까지 모집한다고 19일 밝혔다.

‘기보벤처캠프’는 중소벤처기업부의 ‘벤처 4대 강국 도약 종합대책’에 발맞춰, 기보가 민간 액셀러레이터와 협업해 운영하는 창업지원 프로그램이다. 기술창업 지원 분야에서 축적해온 기보의 풍부한 경험과 민간 액셀러레이터의 전문성을 결합해 혁신창업기업을 발굴·육성해 왔으며, 현재까지 누적 890개 스타트업에 대해 맞춤형 성장지원과 후속 투자 연계를 지원해 왔다.

모집대상은 공고일 기준 창업 후 3년 이내의 혁신창업기업 또는 예비창업자이며, 1차 서류평가와 2차 발표평가를 거쳐 최종 70개 내외 기업이 선정될 예정이다. 기보는 일반전형 외에도 ▲지역 균형 ▲ESG ▲新성장 4.0 ▲예비창업 ▲글로벌 등 5개 분야의 특별전형을 운영한다.

선정된 기업에는 ▲스타트업 맞춤형 성장전략 수립을 위한 종합 컨설팅 ▲분야별 전문가 경험 및 성공 노하우 전수 ▲액셀러레이터·VC·엔젤 투자 연계 및 VC 네트워킹 등 다양한 액셀러레이팅 프로그램이 무상으로 제공된다.

특히, 이번에 신설된 글로벌 전형을 통해 선정된 기업에는 해외 진출 전략 수립 등 글로벌 시장 진출을 위한 맞춤형 프로그램이 제공되며, ESG 전형 선정기업에는 국가기후위기대응위원회의 ‘넷제로 챌린지X 프로젝트’ 추천 기회도 주어진다.

기보는 벤처캠프 수료기업을 대상으로 기술보증 및 보증연계투자, 기술이전, 기술·경영컨설팅 등 금융·비금융 후속지원도 연계해 혁신스타트업의 지속적인 성장을 체계적으로 뒷받침할 예정이다.

이상창 기보 이사는 “기보벤처캠프는 민간 액셀러레이터와의 협업을 바탕으로 유망 창업기업의 초기 성장을 지원하는 기보의 핵심 창업지원 프로그램”이라며, “기보는 앞으로도 혁신기술을 보유한 스타트업이 유니콘으로 성장할 수 있도록 다양한 지원을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 모집에 대한 자세한 사항은 기보 홈페이지와 중소벤처기업부 창업포털 K-스타트업 사업공고에서 확인할 수 있다.