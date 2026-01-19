- 포스트 AI 시대, 인간·사회·기술의 새로운 미래 논의

[헤럴드경제=구본혁 기자] KAIST는 오는 21일 대전 KAIST 본원 학술문화관에서 ‘KAIST AI 철학 연구센터 개소 기념 국제 심포지엄’을 개최한다고 밝혔다.

KAIST AI 철학 연구센터는 철학과 인공지능 과학기술의 융합을 통해 인류사회가 직면한 문제를 진단하고, 실현 가능한 미래 비전과 대응 전략을 제시하기 위해 설립됐다.

이번 국제 심포지엄에서는 포스트 AI 시대를 맞아 자율성·자유·존엄 등 인간적 가치와 정의·평등·노동 등 사회적 가치를 근본적으로 재성찰하고, 인류의 번영에 기여하는 철학·과학기술 융합 연구 및 산학 협력 방안을 논의한다.

심포지엄은 김동우 KAIST AI 철학 연구센터장의 개회사를 시작으로, 이광형 KAIST 총장의 축사와 아구스틴 라요 MIT 인문예술사회과학대학장의 영상 축사, 야스오 데구치 교토철학연구소장의 온라인 기조연설로 진행된다. 이후 국내외 석학들의 주제 발표와 종합 패널토론, 청중 질의응답을 통해 심층적인 논의가 이어질 예정이다.

야스오 데구치 교토철학연구소장은 기조연설 ‘다층가치사회를 향하여’에서 인간의 사회성을 기초로 ‘나’로부터 ‘우리’로의 전환을 제안하고, 인간·비인간·인공물 사이의 관계를 재정립하고, 빈중심(empty-centered) 개념에 기반한 공존 및 기술 설계의 모델을 제안한다.

이광형 KAIST 총장은 인공지능, 로보틱스, 뇌-컴퓨터 인터페이스, 유전공학의 발전에 따라 인간과 기계의 경계를 재정의하고, 그에 대응하는 새로운 사상으로 휴머니즘 2.0을 제안한다.

박성필 KAIST 문술미래전략대학원장은 인간 중심의 AI 설계와 활용을 위하여 기술에 대한 단순한 이해를 넘어 철학적 성찰력을 갖춘 인재의 필요성을 강조하고, 그에 대응하는 KAIST AI 대학의 연구 및 교육 전략을 소개한다.

김정 KAIST 기계공학과 학과장은 인공지능과 로보틱스의 결합이 기존 기계공학 및 시스템 설계 패러다임을 전환하고 있음을 지적하면서, 특히 성능 및 효율 중심의 설계를 넘어 안전성, 신뢰성, 상호작용성 등 인간적 요건을 반영한 인간 중심의 설계 원리를 수립할 필요가 있음을 제안한다.

김혜영 파리고등사범학교 후설아카이브 연구원은 온라인으로, 개인중심주의를 탈피하여 사회관계를 통해 인간과 기계의 공존을 새롭게 사유하고 철학적 전환을 모색할 필요가 있음을 주장한다.

김동우 KAIST AI 철학 연구센터장은 행위자형 인공지능과 로봇의 등장에 따라 역설적으로 인간 자신은 점차 행위자성을 잃고 있음을 지적하면서, 포스트-인공지능·로보틱스 시대에 철학의 역할은 인간이 스스로의 삶의 의미와 목적을 찾고 추구할 수 있는 정신적 토대를 제공하는 것이라고 제안한다.

김동우 센터장은 “인간처럼 행동하고 사고하는 기계를 올바르게 개발·활용하기 위해서는 인간에 대한 깊은 이해가 필수적”이라며 “KAIST AI철학 연구센터는 산·학·연 협력을 통해 실현 가능한 미래 사회 비전을 제시하는 플랫폼이 될 것”이라고 밝혔다.