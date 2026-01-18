여한구 통상본부장,양국 정상회담 후속 성과 구체화 통상장관 면담 등 통해 수에즈특구 韓 기업 진출방안 논의

[헤럴드경제=배문숙 기자]우리나라가 북아프리카 최대 제조업 거점 경제국이자 아프리카·중동·유럽을 잇는 물류 거점국가인 이집트와의 포괄적경제동반자협정(CEPA) 체결을 본격 추진한다.

산업통상부는 18일(현지시간) 여한구 통상교섭본부장이 이집트 카이로를 방문해 하산 엘 카티브 이집트 투자통상부 장관과 ‘한·이집트 CEPA 추진을 위한 공동선언문’에 서명했다고 밝혔다.

CEPA는 자유무역협정(FTA)의 하나로 상품, 서비스 시장 개방에 더해 포괄적 협력 강화를 목적으로 한다.

산업부는 지난 2022년 이집트 투자통상부와 ‘무역 및 경제 파트너십 양해각서(MOU)’를 체결하고 CEPA 추진을 위한 경제적 타당성 평가 공동 연구를 진행해왔으며 작년 11월 한·이집트 정상회담에서 CEPA 체결을 추진하기로 합의했다.

여 본부장은 엘 카티브 장관과의 회담에서 양국 통상 당국 간 CEPA 추진 의지를 공식화하고, 협상 추진 방향을 구체화했다.

아울러 양국은 CEPA 협상 개시를 위한 각국 국내 절차의 진행 상황을 점검하고 조속한 시일 내에 협상을 개시할 수 있도록 긴밀히 협력해 나가기로 했다.

여 본부장은 이번 방문에서 가말 엘 딘 수에즈운하 경제특구청장과도 회담을 갖고 수에즈 특구 관련 한국 기업 진출 방안에 대해 논의했다.

여 본부장은 미국-이집트-이스라엘 간 특화산업지대(QIZ) 협정을 활용할 경우 수에즈 특구에서 생산한 제품을 미국에 특혜 조건으로 수출할 수 있어 한국 기업들이 미국 시장에 진출하기 위한 새로운 생산 거점으로 활용될 수 있다고 강조했다.

이에 여 본부장은 수에즈 특구에 한국 기업이 원활히 진출할 수 있도록 지원하기 위해 대한무역투자진흥공사(코트라)와 특구청 간 정례 협의체를 설립해 상시 협력하도록 하자고 제안했다.

여 본부장은 회담 일정을 소화하면서 이집트에 진출한 국내 기업 및 코트라, 대외경제정책연구원(KIEP) 등 기관과 수에즈 특구 내 4개 산업단지 중 가장 규모가 큰 소크나 산단 및 소크나 항만을 찾아 국내 기업의 투자 진출 여건을 점검했다.

아울러 현지 진출 기업들과 만찬 간담회를 갖고 금융지원, 행정절차 간소화 등 현지 기업들의 애로 및 건의 사항을 청취했다.

여 본부장은 “한·이집트 CEPA 협상 개시부터 최종 타결까지 속도감 있게 추진하겠다”며 “이번 수에즈 특구 방문 결과 등을 반영한 투자 가이드북을 제작해 우리 기업에 이집트 진출에 필요한 정보를 제공하겠다”고 말했다.