[헤럴드경제=김현경 기자] 최휘영 문화체육관광부 최휘영 장관은 17일 40년간의 가수 생활을 마무리하는 가수 임재범에게 공로패를 수여했다.

최 장관은 이날 서울 송파구 올림픽공원 케이스포돔에서 열린 ‘2025-26 임재범 40주년 콘서트 나는 임재범이다’ 현장을 찾아 공로패를 전달했다.

최 장관은 “독보적인 예술가 정신과 울림을 주는 목소리로 대중음악 발전에 헌신해 왔다. 수많은 명곡을 통해 국민의 삶에 깊은 위로를 전하고, 대중문화예술의 위상을 높이는 데 크게 기여했다”고 감사 인사를 전했다.

임재범은 지난 1986년 밴드 시나위 1집으로 데뷔한 뒤 ‘너를 위해’, ‘비상’, ‘고해’, ‘사랑보다 깊은 상처’ 등 여러 히트곡을 냈다.

지난해 11월 29일 데뷔 40주년 전국투어 콘서트를 시작한 임재범은 이달 4일 “이번 전국투어를 끝으로 무대를 떠나겠다”며 은퇴를 선언했다.

그는 오는 5월까지 수원, 일산, 광주 등지에서 마지막 전국 투어를 이어갈 예정이다.