“파견 종료 전 검찰에 용달차 협조도 요청…경찰 킥스 등재로 이미 경찰 사건”

서울동부지검에 파견돼 3개월간 ‘세관 마약 수사 은폐 의혹’을 수사한 백해룡 경정이 파견 종료 소회를 밝히기 위해 지난 14일 서울동부지검 앞으로 이동하고 있다. [연합]
[헤럴드경제=김해솔 기자] 서울동부지검 ‘세관 마약 합동수사단’ 파견 종료 후 5000여 쪽의 수사 기록을 들고나와 논란이 된 백해룡 경정이 반출 과정의 정당성을 주장하며 배후 의혹을 제기했다.

백 경정은 17일 오후 페이스북을 통해 “(파견 종료일을 앞두고) 마약 게이트 사건 기록 유지·보관, 수사 지속 여부와 관련해 경찰청, 행안부 장관, 국무조정실까지 공문을 두 차례 보냈으나 회신이 없었다”고 밝혔다.

그는 검찰 측에도 사전에 관련 사실을 알렸다고 주장했다. 백 경정은 “동부지검 합수단장에게는 파견 종료 전일인 1월 13일 ‘사건 기록 이전 보관을 위해 용달차를 부르려고 하니 협조해 달라’ 요청도 했다”고 적었다.

이어 백 경정은 “다들 파견 종료일까지 아무런 말조차 없다가 사건 기록이 화곡지구대에 이전 보관된 직후부터 목청을 높이기 시작했다”며 “설마 이 지점까지 기획된 음모였을까”라고 반문했다.

현재 서울강서경찰서 화곡지구대장으로 근무 중인 백 경정은 “사건 기록은 화곡지구대에 잘 보관돼 있다”며 지구대 내에 보관 중인 수사 기록 사진을 직접 공개하기도 했다.

기록 소유권 논란에 대해서도 백 경정은 형사사법정보시스템(KICS·킥스) 이용 권한을 근거로 재차 반박했다. 그는 파견 초기 검찰 킥스를 사용하지 못하다가 경찰 킥스 사용이 허용돼 수사가 가능했다는 점을 언급하며 “경찰 킥스를 이용해서 사건을 등재하는 순간부터 경찰 사건이 된 것”이라고 강조했다.

한편 검찰은 백 경정이 파견 기간 중 각종 법령을 위반했다며 경찰에 ‘징계 등 혐의 사실’을 통보한 상태다. 이에 따라 경찰청은 백 경정에 대한 본격적인 감찰 조사에 착수했다.


