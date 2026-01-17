[헤럴드경제=나은정 기자] 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사2’에 출연해 인기를 끌고 있는 한식 조리기능장 임성근 셰프가 때아닌 학교폭력 의혹에 직접 해명에 나섰다.

임 셰프는 지난 16일 자신의 유튜브 채널에 ‘초간단 육개장 레시피!’라는 제목의 영상을 게재했다.

영상에서 그는 10분 안에 끝나는 초스피드 육개장 조리법을 소개하면서 “제가 폭력적으로 요리를 하느냐. 보시는 분들이 ‘임짱(임성근 셰프 별칭)은 요리가 폭력적이다’라고 하시는데, 저는 순한 사람”이라며 “손이 빨라서 그렇게 보이는 거지 폭력적인 게 아니다”라고 말했다.

이어 자신의 거친 이미지와 관련해 제기된 학폭 의혹을 언급하면서 “성격이 와일드하다 보니까 ‘혹시 학폭에 연루된 것 아니냐’고 묻는 분들이 계신다”며 “죄송한데 저는 학교를 안 다녀서 학폭이 없다”고 의혹을 일축했다.

그는 “중학교 3학년 때 집을 나와 일을 하다가 다시 잡혀 왔고, 고등학교는 입학하자마자 또 나왔다”며 “그때는 학폭을 할 시간이 없었다. 그런 걱정은 안 하셔도 된다”고 너스레를 떨었다.

1967년생인 임성근은 43년간 한식 외길을 걸어온 한식 조리기능장으로, 2015년 방송된 ‘한식대첩3’에서 우승하며 이름을 알렸다. 최근에는 넷플릭스 ‘흑백요리사2’에 출연해 ‘오만소스좌’, ‘아재 맹수’ 등의 애칭을 얻으며 인기몰이 중이다.