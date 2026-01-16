‘역대 3번째 최장기간’ 11거래일째 상승 코스피 시총도 4000조 뚫었다 삼성전자, 역대 최고가 경신 코스닥, 장중 반등하며 상승 마감

[헤럴드경제=정윤희 기자] 코스피가 16일 사상 처음으로 4800대에서 장을 마쳤다. 꿈의 지수로 여겨지는 ‘오천피’(코스피 5000포인트)까지는 이날 종가 기준 불과 160포인트가량만 남겨 뒀다.

이날 코스피는 전장보다 43.19포인트(0.90%) 오른 4840.74에 거래를 마감했다.

지수는 전장 대비 23.11포인트(0.48%) 오른 4820.66으로 출발해 한때 4855.61까지 오르며 장중과 종가 모두 사상 최고치를 경신했다.

또, 11거래일 연속 상승해 2019년 9월 4∼24일(13거래일), 2006년 3월 23일∼4월 7일(12거래일) 다음으로 가장 긴 연속 상승일을 나타냈다.

유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 4045억원, 3388억원을 순매수했다. 개인은 9386억원을 순매도했다. 외국인은 코스피200선물시장에서는 9053억원 매도 우위였다.

이날 장 마감 시점 기준 코스피 시가총액은 4004조8798억원으로 집계됐다. 코스피 시가총액이 4000조를 넘어선 것은 처음 있는 일이다.

간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 동반 상승했다.

지난 15일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 292.81포인트(0.60%) 뛴 4만9442.44에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 17.87포인트(0.26%) 상승한 6944.47, 나스닥종합지수는 58.27포인트(0.25%) 오른 2만3530.02에 장을 마쳤다.

세계 최대 반도체 수탁 생산업체 TSMC가 인공지능(AI) 칩 수요에 힘입어 지난해 역대 최대 실적을 기록하자 반도체 업종 전반에 온기가 돌았다. 다만, 고점 부담에 오후 들어 상승분을 상당 부분 내줬다.

국내 증시는 최근 주춤했던 미국 기술주 반등에 힘입어 상승가도를 달렸다.

삼성전자는 3.47% 오른 14만8900원, SK하이닉스는 0.93% 상승한 75만6000원에 거래를 마쳤다. 특히 삼성전자는 한때 14만9500원까지 오르며 역대 최고가를 새로 썼다.

나머지 시가총액 상위 종목 중 한화에어로스페이스(0.39%), 두산에너빌리티(6.48%), SK스퀘어(3.96%)는 올랐고, LG에너지솔루션(-0.26%), 삼성바이오로직스(-0.92%), 현대차(-2.13%)는 내렸다.

업종별로 보면 기계·장비(2.79%), 전기·전자(2.01%), 건설(3.36%) 등은 상승했고, 운송장비·부품(-1.57%), 비금속(-0.87%) 등은 하락했다.

이경민 대신증권 연구원은 “올해 들어 매일 기록을 경신하며 신고가를 써 내려가는 중”이라며 “6거래일 연속 대량 순매수를 이어오는 기관이 지수를 밀어 올리는 가운데 단기 상승으로 인한 피로도가 증가하는 조짐도 보인다”고 분석했다.

코스닥 지수는 전장보다 3.43포인트(0.36%) 오른 954.59에 장을 끝냈다. 지수는 전장 대비 0.33포인트(0.03%) 내린 950.83으로 출발해 오전 내내 약세를 나타냈으나 오후 들어 반등하며 상승 마감했다.

코스닥 시장에서 개인과 기관이 각각 565억원, 374억원을 순매수했고, 외국인은 825억원을 순매도했다.

대장주인 알테오젠은 피하주사제 전환 기술의 추가 수출이 임박했다는 기대감이 번지면서 10.10% 급등했다. 이외에 에이비엘바이오(2.54%), 삼천당제약(10.06%)은 상승했고, 에코프로비엠(-3.19%), 에코프로(-2.22%), 레인보우로보틱스(-5.01%)는 떨어졌다.

이날 유가증권시장과 코스닥 시장의 거래대금은 각각 26조6129억원, 14조1731억원으로 집계됐다.

대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓의 거래대금은 총 16조4754억원이다.

이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 3.9원 오른 1473.6원을 나타냈다.