재물손괴 혐의로 15일 압수수색 집행 “공범 증거인멸 우려로 세부 내용 공개 곤란” 여대 래커 시위 관련 첫 강제수사

[헤럴드경제=정주원 기자] 성신여자대학교 교내 ‘래커칠 시위’와 관련해 경찰이 시위에 참여한 학생의 주거지를 압수수색 하며 강제수사에 착수했다.

16일 성북경찰서 관계자는 “압수영장은 15일 집행됐다”며 “현재 해당 압수수색은 종료된 상태”라고 밝혔다. 이어 “다수의 피의자를 상대로 수사를 진행 중”이라며 “압수수색 대상과 범위는 수사 진행 중인 사안으로, 공범들의 증거인멸 우려가 있어 구체적으로 답변하기 어렵다”고 설명했다.

경찰에 따르면 성북경찰서는 지난 15일 성신여대 학생 A씨의 주거지 등을 대상으로 압수수색을 실시했다. 적용 혐의는 재물손괴다.

이번 사건은 지난해 11월 성신여대가 2025학년도 입시에서 국제학부에만 남성 지원을 허용한 데 반발한 일부 학생들이 교내 건물과 시설물에 래커로 항의 문구를 적으면서 불거졌다. 학교 측은 이후 해당 행위가 재물손괴에 해당한다며 경찰에 고소장을 제출했다.

경찰은 최근 교내 CCTV 영상을 분석해 시위 가담자들을 특정했고, 재물손괴 혐의로 입건한 뒤 관련 자료 확보를 위해 압수수색에 나섰다.

여대에서 발생한 래커칠 시위와 관련해 경찰이 강제수사에 착수한 것은 이번이 처음이다. 경찰은 확보한 압수물 분석과 추가 참고인·피의자 조사를 통해 공모 여부와 가담 정도를 집중적으로 들여다볼 방침이다.