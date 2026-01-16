SCMP, 中 젊은 직장인들에게 새 마스코트 봉제 실수로 웃는 표정이 우는 표정돼 온라인에서 오히려 “귀엽다” 반응 터져

[헤럴드경제=한지숙 기자] 장난감 공장에서 봉제 실수로 탄생한 우울한 표정의 ‘우는 말(Crying Horse)’ 인형이 중국 내에서 폭발적인 인기를 얻고 있다.

14일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 동부의 한 장난감 공장에서 봉제 실수로 탄생한 ‘우는 말’ 인형이 온라인 상에서 큰 인기를 끌면서 말띠 해의 마스코트로 자리 잡았다.

이 인형은 말의 해를 맞아 생산된 것으로 원래는 웃는 표정으로 제작될 예정이었으나 생산 과정에서 입과 콧구멍이 아래로 향하는 형태로 잘못 꿰맨 바람에 우는 듯한 표정이 나와 버렸다.

처음에는 불량으로 여겨졌다. 이 달 한 누리꾼이 공장 불량 제품이라며 소셜미디어(SNS)에 사진을 공유했고, 다른 누리꾼이 바꾸자고 제안하는 등 오히려 “귀엽다”는 반응이 쏟아졌다.

이 장난감은 ‘이우국제무역도시’에서 제작됐다. 높이는 20㎝이며, 붉은 말의 해를 맞아 붉은 색으로 처리됐다. 몸에는 ‘돈이 빨리 오네’라는 문구가 금색으로 수놓아져 있다. 판매 가격은 25위안(5289원)이다.

이 인형은 폭발적인 인기를 얻으며 하루 수만 개씩 팔리고 있다. 한 소매업체 대표는 “지난해 10월 출시 이후 하루 판매량이 400개에 불과했으나 현재는 하루 1만5000개 이상으로 폭발적으로 늘었다”고 말했다.

입소문을 타면서 매일 수만 건의 주문이 쏟아지고 있다. 공장은 급증하는 수요에 대응하고자 생산라인 10여개를 추가했다. 배송은 3월까지 밀린 상태로 알려졌다.

‘우는 말’이 인기있는 이유는 젊은 세대들이 이 인형을 통해 위로받기 때문으로 보인다.

한 구매자는 온라인에 “이 작은 말은 너무 슬프고 가련해 보인다. 마치 제가 일할 때 느끼는 감정 같다”라는 댓글을 남겼다. 또 다른 구매자는 웃는 말 보다 우는 말에 더 공감이 간다고 했다. 그는 “불완전함이야말로 평범한 사람들의 진짜 모습이다. 우리의 결점은 삶을 더욱 풍요롭게 만든다”라고 적었다.

또 다른 누리꾼은 “우는 말은 2026년에 딱 맞는 마스코트다. 우리 모두 삶의 슬픔과 역경을 쉽게 받아들일 수 있기를 소망한다”고 썼다. 중국에서 전통적으로 말은 활력, 발전, 회복력을 상징한다.

과로에 시달리는 노동자의 모습을 ‘소와 말’이라고 부르며 자조하는 중국 젊은 세대들은 ‘우는 말’ 인형을 직장인의 새로운 상징으로 여기고 있다고 SCMP는 분석했다.

한편 해당 업체는 우는 말에 대한 특허를 신청했으며, 키링이나 여행용 목베개와 같은 상품으로 품목을 확장했다. 봉제 실수를 저지른 직원은 밝혀지지 않았지만, 업체 대표는 제작팀 전원에게 보상을 약속한 것으로 전해졌다.