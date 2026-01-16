TSMC 호실적 반도체 전반 훈풍 이끌어 모건스탠리와 골드만삭스 실적 호조에 급등 애플과 마이크로소프트 등 기술주 약보합

[헤럴드경제=김지윤 기자] 뉴욕증시의 3대 주가지수가 반도체 주를 앞세워 강세로 마감했다. 다만, 오후 들어 주요 주가지수는 상승분을 빠르게 토해내면서 고점에 대한 부담감을 드러냈다.

15일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 292.81포인트(0.60%) 오른 4만9442.44에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S＆P) 500지수는 전장보다 17.87포인트(0.26%) 상승한 6944.47, 나스닥종합지수는 58.27포인트(0.25%) 오른 2만3530.02에 장을 마쳤다.

세계 최대 반도체 수탁 생산업체인 TSMC가 인공지능(AI) 칩 수요에 힘입어 지난해 역대 최대 실적을 기록했다는 소식에 관련주들이 일제히 강세를 보였다.

TSMC는 올해 매출 역시 전년 대비 약 30％ 증가할 것이라고 전망했다. 특히 올해 자본지출을 520억달러에서 560억달러 사이로 늘릴 것이라고 발표한 점이 AI 산업에 낙관론을 더했다.

필라델피아 반도체지수는 1.76% 뛰었으며 장 중 3.85%까지 상승폭을 벌리기도 했다.

엔비디아는 2% 이상 올랐고 TSMC와 ASML, 램리서치, 어플라이드머티어리얼즈는 5% 안팎으로 상승했다. ASML은 회사 역사상 처음으로 시가총액이 5000억달러를 넘어섰다.

다만 오후 들어 주요 주가지수는 상승분을 토해내며 주춤했다. 나스닥 지수는 장 중 1% 이상, S＆P500 지수는 0.7% 이상 올랐으나 0.2%대 상승률로 장을 마쳤다.

오후에 미국과 대만이 상호관세 협상을 타결했다는 소식까지 맞물리면서 기술주가 주춤했다. 미국은 대만의 상호관세 세율을 15%로 낮추는 대신 대만 반도체 기업들은 미국에 2500억달러 규모로 투자하기로 했다. 이는 상당 부분 TSMC가 떠안아야 하는 부담이다.

월가의 대표 투자은행인 모건스탠리와 골드만삭스는 모두 5% 안팎으로 급등했다. 작년 4분기 실적이 예상치를 웃돌며 호조를 보인 영향이다.

반면 JP모건체이스와 뱅크오브아메리카, 웰스파고는 신용카드 이자율 상한 가능성에 대한 부담으로 이날도 보합권에 머물렀다.

반도체 주는 호조였으나 기술주 전반적으로 강세는 아니었다. 애플과 마이크로소프트, 알파벳, 테슬라는 약보합, 아마존과 브로드컴, 메타는 강보합이었다.