[헤럴드경제=조용직 기자] 신민준(26) 9단이 짜릿한 역전드라마를 펼치며 5년 만에 LG배 정상을 탈환했다.

신민준은 15일 국립중앙박물관 교육관 소강당에서 열린 제30회 LG배 조선일보 기왕전 결승 3번기 최종 3국에서 일본의 이치리키 료(28) 9단에게 216수 만에 백 불계승했다.

1국을 패한 뒤 2, 3국을 내리 승리한 신민준은 종합 전적 2승 1패로 짜릿한 역전 우승을 차지했다. 우승상금은 3억원.

신민준이 메이저 세계기전에서 우승한 것은 2021년 제25회 LG배 이후 5년 만이다. 세계대회에서는 2024년 국수산맥 국제바둑대회를 포함해 세 번째 우승이다.

최종 3국 신중한 행보가 이어지던 중 중반 우상귀 수 싸움에서 불리하다고 판단한 이치리키는 중앙 백 대마 공격에 나섰다. 신민준은 이치리키가 손을 뺀 우상귀 집을 크게 확보해 앞서기 시작했다. 승기를 잡은 신민준은 좌상귀 흑집에서도 수를 내는 데 성공하며 승부를 결정지었다.

응씨배와 자국 대회 등 7관왕인 이치리키는 일본기원 소속 기사로 세 번째 LG배 우승을 노렸으나 좌절했다.