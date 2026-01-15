기자회견에서 ‘위례신사선’ 예타통과 및 ‘위례신사선 하남연장’ 계획반영 촉구

[헤럴드경제=박준환 기자]“단순히 비용편익(B/C)분석만으로 판단할 게 아니라 종합평가법(AHP)으로 접근해야 할 정책이다.”

이현재 하남시장이 15일 시청 상황실에서 ‘위례신사선 도시철도 건설사업 예비타당성조사 통과 촉구’ 기자회견을 통해 이같이 주장했다.

이 시장은 위례신사선이 2008년 위례신도시 광역교통개선대책으로 확정된 이래 현재까지 착공조차되지 않고 있다며 이는 정부가 책임 있게 해결해야 할 사안이라면서 “철도분담금으로 위례신도시 주민들은 총 5470억원, 이중 하남시 주민들은 1256억원을 부담하고서도 철도영향권에서 벗어나 있다”고 꼬집었다.

그러면서 ‘위례신사선’의 예타통과와 ‘위례신사선 하남연장’의 제5차 대도시권광역교통시행계획 반영을 강력히 촉구한다고 밝혔다.

<「위례-신사선 도시철도 건설사업」 예비타당성조사 통과 촉구 성명서>전문

하남시는 2008년 위례신도시 광역교통개선대책 확정 이래 약 17년간 착공조차 되지 않은 「위례-신사선 도시철도 건설사업」(이하 ‘위례신사선’)의 예비타당성조사 통과를 강력히 촉구합니다.

‘위례신사선’은 위례 하남 등 3개 지자체(서울 송파, 경기도 하남시·성남시)로 구성된 위례신도시의 광역교통개선대책으로 추진된 사업으로 위례신도시 주민들은 총 5470억원의 위례 철도(위례신사선, 위례트램) 분담금을 분양가에 포함하여 납부하였습니다.

그러나, 2017년 ‘위례신사선’의 GS건설 컨소시엄 민자사업 제안 이후 건설경기 악화, 사업비 증가 등의 사유로 2024년 11월 민자사업이 최종 유찰됨에 따라 위례신도시 주민들의 분노는 극에 달한 상황입니다.

특히, 위례신도시 하남시 주민의 경우 열악한 대중교통(버스) 여건 속에서 극심한 출퇴근 혼잡과 장시간 통근을 감내해 오고 있으며, 위례 철도 분담금 중 1256억원을 하남시 주민들이 부담하였는데도 불구하고 철도영향권에서 벗어나 있어 단일 생활권역인 위례신도시내 교통 차별을 받고 있는 실정입니다.

2014년 위례신사선 노선 확정시 하남시가 제외된 문제점을 파악하고 2016년 국회의원 시절 위례신사선의 하남연장을 건의하고 2022년 8월 국토부장관 면담 등 총 36회 이상 국토교통부, 대광위 관계기관에 ‘위례신사선’의 신속 추진과 ‘위례신사선 하남연장’을 요청하였습니다.

- 2025년 6월 서울송파, 경기 하남·성남 주민대표들이 합동으로 모인 위례공통현안위원회에서 ‘위례신사선 하남연장’을 서울시에 건의

- 2025년 8월 하남시‘위례신사선 하남연장’전문가 토론회 개최

- 2025년 10월 ‘위례신사선 하남연장’을 요구하는 총 1만8637명의 주민서명부를 대광위, 경기도, 서울시 등 관계기관에 전달 등

위례신사선 하남연장시 서울시민도 남한산성 접근용이로 교통복지 및 혜택을 누릴 수 있으므로 위례신사선 예타 통과 후 위례신사선 하남연장을 서울시에서도 적극 수용해 주시길 요청드립니다.

위례신도시 교통 문제는 더 이상 주민들이 감내할 문제가 아니며 정부 정책을 믿고 위례신도시에 입주한 주민들을 위해 정부가 책임 있게 해결해야 할 사안입니다.

「위례-신사선 도시철도 건설사업」 신속 예비타당성평가 결과를 앞둔 지금 정부와 관계기관에 책임 있는 결단을 아래와 같이 강력히 촉구합니다.

하나, 현재 진행중인 ‘위례신사선’예비타당성조사의 조속한 통과를 강력히 촉구한다.

하나, 예비타당성조사 통과 이후 ‘위례신사선’이 신속히 착공될 수 있도록 정부 및 관계기관에 조속한 추진을 촉구한다.

하나, 위례신도시 광역교통대책부담금을 동일하게 부담하였는데도 불구하고 철도혜택에서 배제되어 대중교통에 불편을 겪고 있는 하남시 주민들을 위한 ‘위례신사선 하남연장’ 제5차 대도시권광역교통시행계획 반영을 촉구한다.

2026. 1. 15.

하남시장 이현재