- KRISO, 외산 독점 손상통제지원시스템 완전 국산화

[헤럴드경제=구본혁 기자] 선박해양플랜트연구소(KRISO)는 선박 사고 시 실시간 상황 감지와 체계적 대응을 지원하는 ‘AI 기반 손상통제지원시스템(AI-Ready DCSS)’을 국내 기술로 개발‧구현했다고 15일 밝혔다.

기존 손상통제지원시스템은 일부 해외 방산 업체 중심의 독점 운영으로 도입 비용 부담이 크다는 문제와, 운용 절차가 복잡해 신속 대응이 어렵다는 점에서 한계가 지적 되어왔다. KRISO 연구진은 이러한 문제를 해결하고자, 시스템 설계·소프트웨어·센서·사용자 인터페이스(UI) 등 모든 핵심 요소를 국내 기술로 구현해, 외산 대비 4분의 1 수준 비용으로 도입 가능한 AI-Ready DCSS를 개발했다.

AI-Ready DCSS는 사고 시나리오를 지속적으로 업데이트하는 데이터베이스를 기반으로, 사고 발생 시 상황을 정밀하게 예측하고 최적의 대응 절차를 승무원에게 안내한다. 예컨대, 화재가 감지되면 해당 위치를 보여주고, 연기 확산이나 위험지역을 시뮬레이션 결과로 제시한다. 또한, 필요한 조치를 승무원에게 알려주어 급박한 상황에서도 신속하고 정확한 사고대응과 피해 최소화가 가능하도록 설계되었다.

또 다른 특징은 승무원이 언어와 숙련도에 관계없이 즉시 상황을 인지하고 대응할 수 있다는 점이다. KRISO 연구진이 주도해 국제표준으로 제정된 ISO 23120(선박 사고 대응용 코드화 그래픽 심볼)을 적용, 사고 상황을 직관적인 아이콘으로 시각화했다. 이러한 아이콘 기반 구조는 데이터 전송량을 크게 줄여, 통신 환경이 열악한 대양에서도 육상 관제 센터가 사고 선박을 실시간으로 파악하고 원격 지원할 수 있도록 돕는다. 이로 인해 완전 자율운항선박 환경에서도 중요한 기술이 될 것으로 전망된다.

이번 성과로 국내 조선·해운산업의 기술적 자립과 독자성이 강화됐으며, 그간 해외 방산 업체 중심으로 형성돼 온 관련 시장에 국내 기술이 진출할 수 있는 기반이 마련됐다. 기존 외산 DCSS는 대형 크루즈선이나 해군 함정에 제한적으로 적용되며, 척당 수십억 원을 호가하는 게 현실이었다. 그러나 AI-Ready DCSS는 선박에 설치된 기존 센서 네트워크와 연동성을 높여 도입 비용을 획기적으로 낮추면서, 일반 상선과 여객선에도 고도화된 안전 시스템 보급이 가능해졌다. 함정 분야에서는 해외 수출 시 절충교역(Offset Trading) 형태의 기술 제공이 가능해, K-방산 시장의 부가가치 제고에도 기여할 것으로 기대된다.

현재 AI-Ready DCSS는 국내 중소기업 2곳에 기술이전이 완료됐으며, 전기추진 차도선과 친환경 대체연료 해상실증 선박(K-GTB)에 탑재되어 실증을 마치고 상용화를 앞두고 있다. 아울러 KRISO 연구진은 한국·미국·유럽·일본 등 주요국에서 특허를 확보해, 글로벌 시장 진출을 위한 기술 장벽도 구축해 놓은 상태다.

강희진 KRISO 친환경해양개발연구본부장은 “AI-Ready DCSS는 선박의 대형 손상 시 침몰을 지연시키거나 방지하는 부력 보조 시스템과도 연동이 가능해, 실질적인 선박 안전성 향상과 사고 피해 최소화에 기여할 수 있다”고 밝혔다.