고속철도 공사장 크레인 붕괴로 최소 32명 사망 한국인 남성, 결혼 후 태국인 아내 고향가다 사고

[헤럴드경제=나은정 기자] 태국 고속철도 공사 현장에서 무너진 크레인이 운행 중이던 열차를 덮쳐 최소 32명이 사망한 가운데, 희생자 명단에 오른 한국인 남성이 혼인신고를 마친 지 얼마 안 된 태국인 아내와 함께 참변을 당한 것으로 확인돼 안타까움을 더하고 있다.

15일(현지시간) 한국 외교당국 등에 따르면 전날 태국 중부 나콘라차시마주 고속철도 공사장에서 발생한 열차 사고 사망자 중 30대 후반 한국인 A씨와 그의 태국인 아내가 포함됐다.

A씨는 한국과 태국을 오가며 장기간 교제해 온 태국인 연인과 최근 혼인신고를 마친 상태였던 것으로 전해졌다. 최근 태국에 입국해 방콕 주재 한국대사관에서 혼인신고를 한 그는 아내의 연고지인 동부 시사껫주로 이동하던 중 변을 당했다.

한국대사관은 한국에 있는 A씨 유족에게 사고 사실을 알리고 이들의 태국 입국을 돕는 등 영사 조력을 제공하고 있다. 또한 희생자들이 안치된 사고 현장 인근 병원에 인력을 파견해 장례 절차 등을 지원할 것으로 알려졌다.

이번 사고는 전날 오전 나콘라차시마주 시키오 지역에서 발생했다. 고속철도 고가철로 공사 현장에서 대형 크레인이 붕괴돼 공사장 아래를 지나던 기존 철로로 떨어지면서 방콕에서 동부 우본라차타니주로 향하던 열차의 2개 객차를 덮쳤다.

사고 직후 열차가 탈선하고 불이 나면서 현재까지 32명이 숨지고 3명이 실종됐다. 또 64명이 부상을 입었고, 이 가운데 7명은 중태인 것으로 알려졌다.

사고 장소에서는 기존 철로 위에 고속열차가 다니는 고가철로를 짓는 공사가 진행 중이었다. 당시 크레인이 고가철로에 들어가는 콘크리트 보를 들어 올리다가 무너지면서 사고가 났다고 현지 매체들은 전했다.