황제성 모델, 위트있게 메시지 전달

‘걸렸구나 생각하면…’.

유한양행이 이달부터 대표 감기약 브랜드인 ‘콘택콜드’의 새로운 광고 캠페인(사진)을 온에어한다.

15일 유한양행에 따르면 이번 캠페인은 개그맨 황제성 씨를 모델로, 감기(재채기, 콧물, 코막힘, 알레르기 비염)에 걸렸음을 자각하는 순간을 포착한 ‘걸렸구나 생각하면, 콘택콜드’라는 키 메시지를 전면에 내세웠다. 이번 광고는 TV뿐 아니라 라디오, 디지털, 옥외 매체 등 다양한 매체를 통해 소비자 통합 커뮤니케이션(IMC) 형태로 전개된다.

콘택콜드는 감기 초기에 부담 없이 선택할 수 있는 범용성을 강점으로, 약국 현장에서 오랜 기간 신뢰를 쌓아온 브랜드다. 콘택콜드는 코감기 (급성비염), 알레르기성 비염 또는 부비동염에 의한 코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 인후통, 머리 무거움에 효능효과가 있는 감기약이다. 1회 1캡슐씩 1일 3회 매 식후에 복용한다.

콘택콜드의 역사적 뿌리는 ‘콘택600’으로 거슬러올라간다. 콘택 600은 국내 감기약 시장에서 오랜 기간 1위 브랜드로 자리 잡았던 상징적인 제품이다. 이후 콘택600은 콘택골드로, 콘택골드는 콘택콜드로 리뉴얼이 됐다. 콘택골드의 페닐레프린염산염 성분을 슈도에페드린성분으로 변경해 리뉴얼헸다.

유한양행 관계자는 “오랜 역사와 시장 리더 경험을 지닌 콘택콜드는 이번 광고캠페인을 통해 브랜드의 가치를 다시 한 번 환기하고자 한다” 며 “이번 캠페인을 통해 ‘걸렸구나 생각하면, 콘택콜드’라는 키메시지를 소비자들에게 새롭게 알리고, 브랜드 신뢰를 강화할 계획”이라고 밝혔다. 강문규 기자