6개 언어권 현지 맞춤 콘텐츠 제공

[헤럴드경제=권제인 기자] 티웨이항공은 대만, 일본, 싱가포르, 호주, 태국, 월드(World) 등 6개 언로 글로벌 SNS 채널을 운영하며 누적 팔로워 16만명을 돌파했다고 15일 밝혔다.

올해 1월 기준 티웨이항공 글로벌 SNS 채널의 국가별 팔로워는 ▷대만 6만7000명 ▷일본 3만5000명 ▷싱가포르 3만4000명 ▷호주 8400명 ▷태국 6400명으로 집계됐으며, 전 세계 이용자를 대상으로 운영하는 월드 채널도 누적 팔로워 1만1000명을 달성했다. 특히 대만과 싱가포르 계정은 국내 항공사 글로벌 계정 가운데 팔로워 규모가 최상위권을 기록하는 등 현지에서 높은 호응을 이끌어냈다.

티웨이항공은 국내 여행을 준비하는 해외 고객이 바로 활용할 수 있는 실용 정보에 집중해 글로벌 SNS 성장을 달성했다고 설명했다. 고객이 저장 및 공유하기 좋은 콘텐츠를 중심으로 ▷한국 여행 정보 ▷현지에서 바로 쓰는 한국어 표현 등 정보형 콘텐츠를 강화하고 있다.

또 승무원·정비사·조종사 등 임직원의 현장 모습을 브이로그 형식으로 소개하는 등 항공사의 전문성과 신뢰도를 자연스럽게 전달하는 콘텐츠도 확대하고 있다.

티웨이항공은 6개 국가별로 현지 특화 운영 전략을 수립해, 같은 소재라도 국가별 관심사와 언어 톤에 맞춰 콘텐츠를 재구성하며, 글로벌 고객과의 접점을 넓혀가고 있다. 앞으로도 국가별 고객 특성과 반응 데이터를 기반으로 콘텐츠 기획을 고도화하고, 현지 커뮤니케이션을 강화해 글로벌 고객과의 소통을 지속 확대해 나갈 계획이다.

티웨이항공 관계자는 “글로벌 SNS는 단순 홍보가 아니라 현지 고객과 일상적으로 소통하는 창구”라며 “앞으로도 해외 고객이 신뢰하고 찾는 채널로 성장시켜 티웨이항공과 한국 여행의 매력을 더 효과적으로 전달하겠다”고 전했다.