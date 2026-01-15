편의점 4사 앱 MAU·매출 증가 단독상품, 배달 등 서비스 선봬

[헤럴드경제=박연수 기자] “GS25 플레이브 컬래버 못 샀습니다. 수량 좀 많이 풀어주세요.”

지난 14일 SNS(사회관계망서비스)에 한 고객이 올린 글이다. 편의점 GS25는 이날 자사 애플리케이션(앱) ‘우리동네GS’에서 버추얼 아이돌 플레이브 협업 상품의 사전예약을 진행했다. 플레이브꼬깔콘세트, 플레이브군고구마츄, 플레이브증명사진세트 등 준비한 수량 1만1000개는 15분 만에 완판됐다.

편의점을 앱으로 이용하는 시대다. 현재 편의점 4사(GS25·CU·세븐일레븐·이마트24)는 모두 자체 앱을 운영 중이다. 단독 제품 구매와 인기 제품 사전예약, 매장별 재고 확인 등 활용도는 전보다 높아졌다. 최근에는 두바이쫀득쿠키, 흑백요리사 컬래버 등 한정 제품을 사기 위한 발길이 이어지고 있다.

MAU(월간 활성 이용자 수)는 편의점 4사 모두 꾸준히 늘고 있다. 모바일인덱스에 따르면 2022년 10월 앱 서비스를 시작한 GS25는 지난해 11월 역대 최대치인 431만5725명을 기록했다. 론칭 초기와 비교하면 약 3배 가까이 증가한 수치다. 지난달 415만7493명으로 소폭 감소했지만, 지난주(1월 5~11일)에만 226만5943명이 앱을 이용하며 성장 흐름을 이어가고 있다.

CU의 ‘포켓CU’도 지난해 5월 이후 200만명대 MAU를 유지하고 있다. 지난달 215만8817명을 기록했으며, 최근 1주일 동안에만 111만8453명으로 집계되며 기록 경신이 기대된다. 세븐일레븐는 지난달 54만1455명이 이용하며 전년 동월 대비 2배 성장했다. 이마트24도 지난해 10월부터 30만 MAU를 기록 중이다. 지난해 월평균 MAU는 50만6192명으로 전년 대비 82% 늘었다.

앱 이용이 늘면서 실적도 날개를 달았다. 우리동네GS 앱에서 사용할 수 있는 배달 서비스 ‘퀵커머스’ 지난해 매출은 전년 대비 64.3% 늘었다. 이달 1~13일 매출도 전년 동기 대비 55% 증가했다. 소비기한이 임박한 제품을 할인 판매하는 ‘마감할인’의 지난해 매출도 전년 대비 134.5% 성장했다. 포켓CU 배달 서비스 ‘픽업(편Pick)’ 서비스의 지난해 매출도 전년 대비 65.4% 늘었다.

앱에서 이용할 수 있는 서비스와 판매 제품은 계속 확장 중이다. GS25는 사전예약을 강화해 충성고객을 늘리고 있다. 가수 지드래곤의 패션 브랜드 피스마이너스원과 협업한 데이지에일이 대표적이다. 사전 예약 물량 888세트는 1분 만에 모두 팔렸다.

CU는 ‘나의 온라인점포’ 기능에 힘을 싣고 있다. 가맹점주가 직접 점포 특성에 맞춰 행사를 진행하는 서비스다. 점주들은 단골 확보에 도움이 된다고 입을 모은다. 앱의 중요성을 강조하는 CU는 온·오프라인을 각각 담당했던 DX실과 마케팅실을 CX 본부로 통합·운영 중이다.

세븐일레븐의 경쟁력은 ‘구독권’이다. 정기적으로 도시락, 삼각김밥, 김밥 등 푸드 간편식과 세븐카페, 위스키, 와인 등 구독권 서비스를 선보이고 있다. 이마트24는 간편 결제와 함께 앱 내에서 다양한 이벤트를 펼친다. 이달에는 말차코어페스타를 통해 관련 제품의 할인 혜택을 제공했다.

오프라인에 머물렀던 편의점의 온라인화는 업계 전반의 어려움에서 비롯됐다. 소비 심리 위축으로 매장 방문이 줄고, 온라인 채널 역시 성장세가 둔화한 영향이다. 편의점 업계는 모바일 앱을 활용한 O4O(Online for Offline) 전략으로 돌파구를 찾고 있다.

편의점 관계자는 “내수 침체로 소비가 위축된 상황에서 편의점 앱은 재고 확인과 예약·픽업 등 실질적인 편의를 제공하며 오프라인 매출을 보완하는 역할을 하고 있다”며 “특화 상품과 서비스 개발을 지속해 소비자 유입을 더 확대할 것”이라고 말했다.