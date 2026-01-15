태국 방콕포스트, 中 30대 男 강도사건 보도 위챗 통해 부동산 매물 보여주겠다 유인 뒤 범행

[헤럴드경제=한지숙 기자] 태국 파타야에서 한 중국인 여성이 온몸이 테이프로 칭칭 감긴 채 자신의 메르세데스 벤츠 차량 안에 갇혀 있다 구조됐다. 여성은 부동산 매물을 보여주겠다고 한 같은 중국 국적 남성을 따라 나섰다가 이같은 변을 당했다.

지난 12일(현지시간) 태국 방콕포스트 보도에 따르면 이날 오전 1시쯤 신고를 받고 파타야 농프루 지역 한 주택단지로 출동한 경찰은 메르세데스벤츠 승용차 안에서 노란색 접착 테이프로 온몸이 감싸인 한 여성을 발견했다.

35세 중국인인 피해 여성 A씨는 자신의 차량 뒷좌석 바닥에 엎드린 상태였다. 눈부터 몸통, 다리까지 온몸이 노란색 테이프로 꽁꽁 묶여 있었다.

A씨는 경찰 조사에서 중국 소셜미디어(SNS) 위챗을 통해 알게 된 30세 중국인 남성 B씨가 매물로 나온 집을 보여주겠다고 해 전날 오후 7시 37분쯤 B씨를 만나 차에 태웠다고 말했다. B씨는 범행이 발생한 해당 주택단지에서 한 집을 보여줬고, A씨는 그 집을 구매하기로 결정했다.

A씨가 B씨를 태운 채 차를 몰고 주택단지를 빠져나가려고 할 때 뒷좌석에 있던 B씨가 손을 뻗어 가위를 A씨의 허리에 겨누며 위협했다. B씨는 주택단지 뒤쪽으로 차를 몰라고 명령했고 A씨는 그대로 따랐다.

차가 멈춰서자 B씨는 A씨를 테이프로 칭칭 감쌌다. 이어 휴대전화를 빼앗아 비밀번호를 요구한 뒤 A씨의 계좌에서 자신의 계좌로 3만 1469밧(약 146만원)을 이체했다.

바로 그 때 어떤 사람이 차로 다가와 ‘이 곳엔 주차할 수 없다’고 말했고, 운전석에 있던 B씨가 차를 몰고 도망치려다 울타리를 들이받았다. 벤츠 앞부분은 크게 파손됐고, B씨는 그대로 차에서 내려 달아났다.

파타야 경찰은 도주한 B씨를 추적 중이다.