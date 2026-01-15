[헤럴드경제=박병국 기자]서울 동작구(구청장 박일하·사진)가 행정안전부 주관 ‘2025년 자율적 내부통제 평가’에서 장관 표창을 수상했다고 15일 밝혔다.

‘자율적 내부통제 제도’는 공직자가 업무의 주체로서 스스로 업무수행 과정을 점검하고 업무를 통제할 수 있도록 하는 제도이다. 행정안전부는 자율적 내부통제 활동, 자율적 내부통제 활성화 2개의 항목 기준으로 전국 243개 지방자치단체를 평가했다. 동작구는 공직비리 예방에 기여한 공로가 큰 기관으로 인정받아 서울시 자치구 중 유일하게 수상했다. 구는 모든 세부항목에서 우수한 점수를 얻었으며 특히, 행정정보 시스템 정보를 연계해 업무 오류 및 비리 의심 항목을 실시간 모니터링하는 ‘청백-e 시스템’ 운영에서 조치율·승인율·확인율 모두 99% 이상에 달하는 저력을 보여줬다.

전자업무시스템을 사용하는 전 직원 대상 청렴 자가학습 시스템 도입 등 청렴교육 접근성을 높여 공직자 자기관리 실적률을 100% 달성하는 성과를 거뒀다.

또 올해는 자율적 내부통제위원회를 새롭게 구성해 내부통제 운영 체계를 한층 공고히 하고, 공직윤리 활동 범위를 적극행정까지 확대함으로써 주민에게 신뢰받는 ‘청렴 동작구’를 지속적으로 실현해 나갈 계획이다.

박일하 동작구청장은 “자율적 내부통제 제도 정착과 활성화를 위해 전 직원이 함께 노력한 결과 이러한 우수한 성과를 달성할 수 있었다”라며 “이번 평가에 안주하지 않고 주민이 신뢰하는 청렴 행정을 구현하기 위해 청렴·윤리문화 확산에 더욱 최선을 다하겠다”라고 말했다.