대사증후군 예방·관리, 금연클리닉 운영

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 1월부터 12월까지 매월 둘째 주 토요일 ‘토요 열린보건소’를 운영한다고 15일 밝혔다.

‘토요 열린보건소’는 만성질환을 조기에 발견하고 구민의 자가 건강관리 능력을 높이기 위한 주말형 보건 프로그램이다.

운영 시간은 매월 둘째 주 토요일 오전 9시부터 오후 1시까지이며, 구로구보건소 건강관리센터와 금연클리닉실에서 이용할 수 있다.

프로그램은 대사증후군 예방·관리, 금연클리닉으로 운영된다. 대사증후군 검진은 복부둘레, 혈압, 혈당, 중성지방, 총콜레스테롤, HDL(고밀도 지단백)·LDL(저밀도 지단백), 체성분(BMI) 등을 통합 측정하고 결과에 따라 영양·운동 상담을 제공한다. 이후 위험요인 보유 개수와 약물 복용 여부에 따라 대상자를 4개 군으로 구분한 뒤 각 군에 맞춰 3￣12개월 단위로 사후 관리도 진행한다.

금연클리닉은 금연을 희망하는 주민을 대상으로 단계별 상담과 등록 관리, 니코틴 보조제 제공, 금연 성공기념품 지급 등을 지원하며, 청소년 흡연자도 참여할 수 있다.

해당 프로그램은 서울시 건강관리 앱 ‘손목닥터9988’의 ‘대사챌린지9988’ 및 ‘내 손안에 금연클리닉’과 연계해 운영된다. 참여자는 앱 기반 건강미션과 보건소대면 상담을 함께 활용해 보다 지속적인 건강관리를 받을 수 있다.

이용 대상은 구로구 거주자 또는 관내 사업장 근무자다. 대사증후군 검진과 상담은 만 20세 이상 69세 이하를 대상으로 하며, 금연클리닉은 연령 제한 없이 이용할 수 있다.

모든 프로그램은 사전 예약제로 운영되며, 예약자에게는 검진 전 준비사항을 별도로 안내한다.

구로구 관계자는 “구민 누구나 주말을 활용해 건강을 점검하고 전문가 상담을 받을 수 있도록 ‘토요 열린보건소’를 운영하고 있다”며 “앞으로도 만성질환과 흡연 등 주요 건강 문제를 중심으로 맞춤형 건강관리 서비스를 지속하겠다”고 말했다.