리사이클 섬유 ‘리젠’, 환경산업기술원 평가 통과 “업계 ‘검증된 투명성’ 요구 커져…그린워싱 우려 해소”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 효성티앤씨 리사이클 섬유 ‘리젠(regen)’이 국내 섬유업계 최초로 정부 환경표지 인증을 획득했다.

15일 기후에너지환경부 산하 한국환경산업기술원이 주관하는 환경표지 인증을 획득했다고 밝혔다. 환경표지 인증은 소비자에게 제품의 환경 정보를 제공해 친환경 소비 및 기업의 개발과 생산을 유도하기 위한 제도로, 선정되면 정부 및 공공기관 우선 구매 대상이 된다.

효성티앤씨는 환경표지 인증 획득을 통해 국내산 재활용 원료를 활용한 국내 생산 체계를 기반으로 친환경성을 확보했다.

효성티앤씨 관계자는 “최근 글로벌 섬유·패션 업계에서는 그린워싱을 방지하기 위한 ‘검증된 투명성’에 대한 요구가 커지고 있다”며 “리젠을 사용하면 별도의 환경성 검증 절차 없이도 공식적인 친환경 원료 제품으로 인정받아 그린워싱 우려를 해소할 수 있다”고 밝혔다.