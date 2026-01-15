[헤럴드경제=이명수 기자] 축구 국가대표 간판 수비수 김민재가 역전골로 소속팀 독일 프로축구 분데스리가 바이에른 뮌헨의 역전승을 견인했다.

김민재는 15일(한국 시간) 독일 쾰른의 라인 에네르기 슈타디온에서 열린 FC쾰른과의 2025~2026시즌 분데스리가 17라운드 원정 경기에서 역전 결승골을 터트려 3-1 승리를 이끌었다.

이날 주전 센터백으로 선발 출전한 김민재는 1-1이던 후반 26분 코너킥 상황에서 헤더로 상대 골망을 갈랐다.

루이스 디아스의 크로스를 이토 히로키가 머리로 떨궜고, 김민재가 재차 헤더로 마무리했다.

지난해 라이프치히와의 분데스리가 개막전 도움 이후 공격포인트가 없던 김민재의 올 시즌 1호골이다.

수비에서도 안정된 모습을 보인 김민재는 이날 분데스리가가 선정한 경기 최우수선수로도 선정됐다.

뮌헨은 전반 41분 린턴 마이나에게 선제골을 내주며 끌려갔다.

하지만 전분 추가시간에 터진 세르지 그나브리의 동점골로 균형을 맞췄다.

후반 26분 김민재의 역전골로 승기를 잡은 뮌헨은 후반 39분 레나트 칼의 쐐기골로 3-1 승리에 마침표를 찍었다.

최근 3연승이자 개막 17경기 무패(15승 2무)를 달린 뮌헨은 리그 선두(승점 47)를 굳건히 했다.

2위인 보루시아 도르트문트(승점 36)와는 승점 11점 차이다.

반면 최근 8경기에서 3무 5패로 승리가 없는 쾰른은 12위(승점 17)에 머물렀다.