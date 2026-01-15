다보스포럼 총회 앞두고 기고문 통해 밝혀 해운 패러다임 바꿀 전기 추진 선박 체제 제안 ‘선박-항만-에너지원’ 밸류체인 구축 필요성 언급 “유럽과 ESS 기반 충전 인프라 시범 사업 논의”

[헤럴드경제=한영대 기자] 김동관 한화그룹 부회장이 ‘전기 추진 선박 해양 생태계’ 구축을 제안했다. 글로벌 탈탄소 흐름에 대응해 전기 선박 개발은 물론 에너지저장시스템(ESS) 개발, 항만 충전 인프라 구축 등이 이뤄져야 한다고 강조한 것이다.

15일 한화에 따르면 김 부회장은 19일 개최 예정인 56회 다보스포럼(WEF) 연차 총회에 앞서 올린 포럼 공식 웹사이트 기고문에서 200년 넘게 화석연료에 의존한 해운업이 친환경 추진 체계로의 전환을 시작했다고 진단하면서 이같이 밝혔다.

김 부회장은 2024년 다보스포럼 연차총회에 참석해 무탄소 추진 가스 운반선을 업계 최초로 제안한 바 있다. 이번엔 이를 넘어 포괄적 무탄소 해양 생태계 구현을 위한 ▷전기 선박 개발 ▷안정적 에너지 저장 시스템(ESS) 개발 ▷항만 충전 인프라 구축 ▷탈탄소 에너지 공급 설비 등 구체적인 방안을 제시했다.

김 부회장은 기고문에서 국제해사기구(IMO)의 2050년 넷제로 목표와 유럽연합(EU)의 탄소 배출 규제 강화에 따라 해운사들이 2027년 이후 탄소 배출량 전량에 대해 배출권을 확보해야 한다고 설명했다. 그러면서 단기적으로는 선박 탄소 포집과 같은 과도기적 방법으로 대응할 수밖에 없지만, 근본적으로 선박 동력체계를 전환해야 한다고 강조했다.

김 부회장은 전기 선박의 본격적 확산을 위해 안정적인 ESS가 필수적이라고 강조했다. 그러면서 접근성 좋은 배터리 충전 및 교체 인프라가 필요하다고 언급했다. 항만에는 청정에너지를 기반으로 한 전력 공급 시스템이 만들어져야 한다고 제시했다. 김 부회장은 “해운 탈탄소는 단일 기술이나 정책으로 이룰 수 없다”며 “조선소, 항만 관계자, 에너지 공급자, 정책입안자를 아우르는 밸류체인 전반에 걸친 협력이 중요하다”고 지적했다.

김 부회장은 기고문에서 한화그룹이 해운업의 탈탄소화에 적극 참여하고 있다고 밝혔다. 그는 “한화오션은 암모니아 가스터빈과 같은 혁신 기술을 적용한 무탄소 선박 개발을 추진 중”이라고 설명했다. 이어 “첨단 ESS 및 청정에너지 솔루션을 해양 인프라 전반에 적용해 선박과 항만이 전체 생태계와 함께 진화할 수 있는 기반을 마련하고 있다”고 덧붙였다.

김 부회장은 “유럽 항만 당국과 협력해 청정에너지를 활용한 ESS와 선박 충전 설비를 제공하는 시범 사업을 논의 중”이라고 밝혔다. 한화 기술력으로 글로벌 해양 청정에너지 시스템의 새로운 표준을 만들겠다는 의미다.

선도적 투자의 중요성도 강조했다. 김 부회장은 “새로운 기술과 비즈니스 모델을 선제적으로 적용한 기업과 기관들이 시장의 방향성을 제시하는 핵심 역할을 할 것”이라고 진단했다. 그러면서 “넷제로에 도달하기 위해 필요한 산업적 변화에는 공공-민간 협력이 필수적 요소”라며 긴밀한 민관 협력이 뒷받침돼야만 상용화 길이 열릴 것이라고 전망했다.

한편, 김 부회장은 2010년 다보스포럼에 처음 참가한 뒤 지금까지 포럼을 통해 지속 가능한 미래를 위한 다양한 활동을 펼쳐왔다. 2013년에는 포럼의 영글로벌리더(YGL)로 선정됐고, 2015년 포럼 경제 엔진 재점화 세션, 2016년 저탄소 경제 세션 등에 패널로 참여해 신재생에너지의 저변 확대를 위해 노력해왔다.