차규근 의원, 금감원 자료 분석 11월 20일 전·후 비교 일평균 매출 7.11% 감소

[헤럴드경제=양대근 기자] 15일 조국혁신당 차규근 의원이 금융감독원을 통해 확보한 카드 3사의 11월부터 12월 사이 쿠팡 결제 내역에 따르면 개인정보 유출 사태가 벌어진 작년 11월 20일을 전후로 하여 일평균 매출이 7.11% 감소한 것으로 나타났다.

개인정보 유출 사태와 그 이후 쿠팡의 대응에 대해 소비자들이 반응하고 있는 셈이다. 이에 차 의원은 “천문학적인 개인정보 유출 건수와 오만한 쿠팡의 대응에 소비자들이 움직이고 있는 것”이라며 “이제는 국회가 나서 집단소송법 제정 등 제도적 보완에 나서야 한다”라고 주장했다.

차 의원실이 실제 결제 데이터를 세부적으로 분석한 결과, 유출 사태 이전(11월 1일~19일) 약 787억 원에 달하던 쿠팡 쇼핑의 일평균 매출액은 사태 발생 이후(11월 20일~12월 31일) 약 731억 원으로 급감했다. 유통업계 최대 대목인 12월의 실적 부진이 뼈아프다는 지적이 나온다. 통상 12월은 연말 선물 수요 등으로 11월보다 매출이 상승하는 것이 일반적이지만, 쿠팡의 올해 12월 전체 일평균 매출은 오히려 11월 대비 5.16% 역성장하며 ‘연말 특수’가 실종된 모습을 보였다.

이번 사태 이후 카드 3사에서만 하루 평균 약 56억 원의 매출이 증발한 셈인데, 이는 물류센터 유지비와 인건비 등 막대한 고정비를 고려할 때 경영상 타격으로 이어질 수 있는 규모다.

이러한 수치는 쿠팡이 지난해 기록했던 초고속 성장세와 비교하면 더욱 극명한 대비를 이룬다. 쿠팡이 발표한 2024년 4분기 실적 보고서에 따르면, 당시 쿠팡은 전년 대비 21%의 매출 성장을 기록하며 분기 최대 실적인 80억 달러(약 10.8조 원)를 달성한 바 있다. 연말이면 고객당 매출과 결제 빈도가 가파르게 상승하던 ‘쿠팡의 성장 공식’이 이번 개인정보 유출 사태와 그에 따른 소비자 신뢰 추락으로 인해 사실상 깨진 것으로 풀이된다.

차 의원은 “시장을 장악한 플랫폼 기업의 개인정보 관리 소홀과 오만한 대응이 결국 소비자의 집단적인 외면을 불렀다”며 “기업이 개인정보 보호를 비용이 아닌 생존의 문제로 인식하게 하려면, 피해자들이 효율적으로 대응할 수 있는 집단소송제와 고의적 과실에 책임을 묻는 징벌적 손해배상제도를 즉각 도입해야 한다”고 강조했다.

이어 “법안은 이미 발의해 놓은 만큼 국회 차원에서 강력한 법적·제도적 장치를 마련하는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.