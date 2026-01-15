1억개 팔린 베스트셀러, 돈키호테 485개 매장서 판매 GS25 브랜드·PB 수출 역량 강화…“글로벌 브랜드로”

[헤럴드경제=김진 기자] 편의점 GS25는 PB(자체브랜드) 라면 ‘오모리 시리즈’를 일본 최대 잡화점 돈키호테에 수출한다고 15일 밝혔다.

GS25는 지난해 돈키호테와 전략적 협약을 맺고, PB 제품과 차별화 상품을 수출했다. 기대 이상의 호응을 얻으면서 수출 품목을 확대하게 됐다고 설명했다.

새로 수출하는 제품은 ‘오모리김치찌개라면’, ‘오모리김치즈볶음면’ 등 오모리 라면이다. 2014년 말 출시 이후 누적 판매량 1억개를 넘긴 베스트셀러다. 돈키호테에 입점하면서 해외 수출국은 32개국으로 확대됐다.

한편 GS25는 현재 베트남에 407개 점포를 운영하고 몽골 매장을 283개로 늘리며 해외에서 보폭을 넓히고 있다. 연내 글로벌 700호점, 내년에는 글로벌 1000호점을 달성하겠다는 목표다.

김혜중 GS리테일 수출입MD팀 매니저는 “GS25 브랜드, 상품 수출 역량을 강화하며 글로벌 리테일 브랜드로 성장하고 있다”며 “일본 돈키호테와 전략 파트너십을 공고히 하는 동시에 다양한 국가, 대표 유통 채널과 협업을 확대할 것”이라고 말했다.