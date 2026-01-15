재외동포청 “태권도 세계화·스포츠 외교 큰 기여” 태권도 안전성 강화 위해 보호장비도 직접 개발해

[헤럴드경제=윤호 기자] 재외동포청(청장 김경협)은 ‘이달의 재외동포’로 태권도의 세계화와 한미 스포츠 외교에 크게 기여한 故 이준구(1932~2018) 태권도 사범을 선정했다고 15일 밝혔다.

이 사범은 1932년 충남 아산에서 태어나 16세 때 ‘청도관’에서 태권도를 처음 접했다. 1957년 미국 텍사스주립대학교에서 토목공학을 전공하던 중 태권도 클럽을 만들어 미국 학생들에게 태권도를 가르치기 시작했다.

1962년에는 미 국방부의 요청으로 워싱턴DC로 이주해 ‘준리(Jhoon Rhee) 태권도장’을 개관했다. 이후 제임스 클리블랜드 하원의원의 강도 피해 기사를 접하고 그에게 태권도를 지도한 것을 계기로 미 의원들에게 태권도를 소개했고, 미 하원 의사당 내 태권도장 개설로 이어지며 태권도는 미 정치권과 사회 전반으로 확산했다.

이 같은 국제적 활동은 구소련에서도 이어졌다. 그는 당시 무도(武道)가 불법이던 구소련 고위 관리들을 만나 설득해 무도를 합법화하고, 가라테 사범들을 모아 세미나를 개최하는 등 구소련 내 태권도 합법화와 확산에도 기여했다.

이 사범은 브루스 리(이소룡), 무하마드 알리 등 세계적인 인물에게 태권도를 가르치며 태권도의 위상을 세계에 알렸다. 그는 브루스 리의 추천으로 홍콩 영화 주연을 맡기도 했고, 무하마드 알리의 코치로 활약하며 그의 방한을 성사시키는 등 스포츠를 통한 국제교류 확대에서도 중요한 역할을 했다.

이 사범은 제자가 시합 도중 크게 다치자 태권도의 안전성 강화를 고민하기도 했다. 이후 머리·가슴·정강이·팔꿈치 보호장비를 직접 개발했고, 이는 오늘날 세계 태권도 대회에서 사용되는 보호장비의 원형이 됐다.

그의 공적을 기려 2003년 워싱턴DC는 6월 28일을 ‘준리의 날’로 지정했으며, 2000년에는 ‘미 역사상 가장 성공하고 유명한 이민인 203인’에 유일한 한국계 미국인으로 선정됐다. 2009년에는 국민훈장 목련장을 받았다.