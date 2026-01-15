쓱세븐클럽 멤버십 연계…21일까지 연장

[헤럴드경제=김진 기자] SSG닷컴이 쓱세븐클럽 멤버십 론칭을 기념해 ‘쓱 장보기 페스타’를 오는 21일까지 일주일 연장한다고 15일 밝혔다.

SSG닷컴은 고객 반응을 고려해 행사 연장을 결정했다. 행사 기간인 8~13일 일평균 신규 방문자 수는 전년 동기 대비 2배 이상 늘었다. 첫 주문 회원 수는 65% 증가했다. 고객이 원하는 날에 이마트 상품을 배송하는 ‘쓱배송’ 전체 주문 건수도 전월 동기 대비 15% 증가했다.

SSG닷컴은 연장된 행사 기간 매일 참여할 수 있는 룰렛 이벤트를 진행한다. 매일 최대 7000원의 장바구니 쿠폰 또는 장보기 지원금을 무작위로 제공한다.

멤버십 회원을 위한 전용 특가 행사도 마련했다. 대상은 신선·가공식품과 일상용품 등 장보기 필수 품목 77가지다. 해당 상품군에 적용할 수 있는 최대 15% 상품 할인 쿠폰도 지급한다.

매일 한 가지 인기 품목을 최저가 수준에 판매하는 ‘오늘의 픽’ 특가 릴레이도 연다. 두부, 즉석밥 등 먹거리와 휴지와 세탁세제 등 일상용품을 준비했다.

‘쓱 장보기 페스타 100대 상품’은 멤버십 가입 여부와 관계없이 누구나 구매할 수 있다. 이마트 신선식품부터 쓱닷컴 단독 셰프 협업 간편식, 음료, 유가공품 등이다.

SSG닷컴은 이달 말까지 멤버십에 가입하는 고객에게 월 구독료 2개월 무료 혜택과 티빙 1개월 이용권을 제공한다.

SSG닷컴 관계자는 “행사가 기대 이상의 호응을 얻어 연장을 결정했다”며 “쓱 장보기 페스타를 정례화해 고객 혜택을 확대하겠다”고 말했다.