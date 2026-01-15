경영환경 악화에 고강도 인적 쇄신 ‘혁신 강조’ 신동빈 회장 메시지 주목

[헤럴드경제=김진 기자] 롯데그룹이 15일 서울 송파구 롯데월드타워에서 2026년 상반기 VCM(Value Creation Meeting·옛 사장단회의)을 개최한다. 앞서 ‘고강도 혁신’을 주문한 신동빈 롯데 회장의 메시지에 관심이 쏠린다.

업계에 따르면 이날 회의에는 고정욱·노준형 롯데지주 공동 대표이사와 실장, 계열사 대표 등이 참석한다. 신 회장의 장남인 신유열 부사장도 참석하는 것으로 알려졌다. 이 자리에서 사장단은 지난해 성과를 분석하고, 올해 경영 전략을 공유한다.

이번 VCM에서는 대대적인 혁신 방안이 논의될 것이란 전망이 나온다. 롯데그룹은 롯데케미칼의 장기 적자, 롯데쇼핑의 부진, 롯데지주·물산의 신용등급 하향 조정 등 연이은 악재를 겪고 있다.

위기감은 지난해 11월 인사에도 반영됐다. 롯데는 당시 계열사 62곳 중 20곳의 최고경영자(CEO)를 교체하고, 부회장단이 전원 물러났다. 지난 9년간 각 계열사를 유통·화학·식품·호텔 등 산업군별로 묶어둔 HQ제도도 폐지했다.

신 회장의 메시지도 주목된다. 신 회장은 지난 2일 신년사에서 ‘혁신’과 ‘체질 개선’을 강조한 바 있다.

신 회장은 “변화의 뒤를 쫓는 수동적인 태도로는 성장할 수 없다”며 “고물가, 고금리, 고환율의 3고 현상, 지정학적 리스크, 인구 구조 변화 등 우리가 마주한 올해 경영 환경은 그룹 핵심사업의 근본적인 체질 개선을 요구하고 있다”고 말했다.

또 “혁신의 필요성을 꾸준히 이야기했지만, 가시적인 성과로 이어지지 않았다”며 “계획과 실행의 간극을 줄여 올해를 지속가능한 성장의 발판을 마련하는 해로 만들자”고 주문했다.