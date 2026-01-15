엔비디아 AI칩 ‘H200’ 통관금지 중국 수출 위기에 기술주 약세 금리 상단 10%에 금융주도 하락

[헤럴드경제=홍태화 기자] 미국 기술주와 금융주가 약세 흐름을 나타내면서 뉴욕증시가 14일(현지시간) 하락 마감했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 42.36포인트(-0.09%) 내린 4만9149.63에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 37.14포인트(-0.53%) 내린 6926.60에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 238.12포인트(-1.00%) 내린 2만3471.75에 각각 거래를 마쳤다.

기술주는 중국 통관금지에 따른 악재에 약세 흐름을 보였다. 중국이 엔비디아의 인공지능(AI) 칩 ‘H200’에 대해 통관금지 지시를 내린 것으로 전해졌다.

이에 엔비디아가 1.37% 하락했고, 브로드컴(-4.15%), 마이크로소프트(-2.31%), 테슬라(-1.77%), 아마존(-2.43%), 메타(-2.49%) 등이 하락했다.

이날 실적을 발표한 주요 은행주도 일제히 하락했다. 웰스파고가 4.61% 급락했고, 뱅크오브아메리카(BofA), 씨티그룹도 각각 3.78%, 3.45% 떨어졌다.

웰스파고는 작년 4분기 실적이 기대에 미치지 못했다. 뱅크오브아메리카와 씨티그룹은 전문가 예상을 웃도는 실적을 발표하고도 투자자들의 매도세를 막지 못했다. 도널드 트럼프 미 대통령이 신용카드 금리 상단을 10%로 제한하는 방안을 발표한 영향으로 풀이됐다.

국제유가는 트럼프 대통령이 이란에 대한 공격을 감행하지 않을 것이라고 밝힌 뒤 하락 안정됐다. 이날 뉴욕상업거래소에서 뉴욕증시 마감 무렵 2월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 전장 대비 1.7% 하락한 배럴당 60.13달러에 거래됐다.

트럼프 대통령이 이날 오후 “우리는 이란에서 (시위대) 살해가 중단됐다고 들었다”고 말하며 대이란 군사 개입을 하지 않을 가능성을 시사했고, 이에 유가는 고점 대비 3% 넘게 하락했다.