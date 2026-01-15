[헤럴드경제=정목희 기자] 델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령은 14일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 전화 통화를 했다고 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 밝혔다.

로드리게스 임시 대통령은 게시물에서 “트럼프 미국 대통령과 상호 존중의 분위기 속에서 길고 정중한 전화 통화를 나눴다”며 “양국 국민을 위한 양자 협력 의제와 양국 정부 간 미해결 사안들에 대해 논의했다”고 전했다.

로드리게스는 지난 3일 미국 당국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 뒤, 이틀 후인 5일 ‘대통령 부재’를 이유로 국정 운영을 맡았다. 그는 임시 대통령 취임 전까지 부통령과 석유부 장관을 겸임해 왔다.

트럼프 대통령도 이날 통화 사실을 확인하고 로드리게스 임시 대통령에 대해 “훌륭하다”라는 입장을 밝혔다고 AFP통신은 보도했다.

로드리게스 임시 대통령은 미국을 비롯한 국제 사회와의 대화 가능성을 열어두며 경제 제재 완화와 정치적 타협을 시사하는 유화적 발언을 이어가고 있다.

그는 이날 현지 기자회견에서는 반정부 활동가에 대한 대거 석방 조처를 강조하며 “새로운 정치적 순간이 전개되고 있다”고 말했다.

또 지난 7일에는 베네수엘라 대통령실 보도자료를 통해 미국과의 원유 수출 협상을 옹호하면서 “양국 간 교역을 이례적인 일로 봐서는 안 된다”는 입장을 피력한 바 있다.