부산·울산·경북·전남권 산하 공공기관 9곳 대상

[헤럴드경제=양영경 기자] 해양수산부가 14일 진행한 해양수산 공공기관 업무보고에서는 북극항로 추진을 위한 세부 실행 방안들이 집중적으로 논의됐다. 항만 기능 분담, 재원 마련, 인력 양성 등 북극항로 시대를 대비한 공공기관별 역할과 준비 상황에 대한 점검이 이뤄졌다.

김성범 해양수산부 장관 직무대행은 이날 오후 부산 해수부 청사에서 부산·울산·경북·전남권 산하 공공기관 9곳을 대상으로 열린 업무보고에서 “북극항로 개척과 관련된 각 기관의 업무 수행과 준비 과정을 논의해보려 한다”고 밝혔다.

김 대행은 보고 과정에서 각 기관에 북극항로 관련 사업 추진 상황을 연이어 질의하며 대응 준비 수준을 점검했다.

한국해양진흥공사는 북극항로 전담 부서를 신설하고, 기금 형태로 재원을 마련하는 방안을 구상 중이라고 밝혔다. 안병길 한국해양진흥공사 사장은 “항만 구축과 쇄빙선 지원 등을 고려하면 북극항로 사업은 단발성으로 끝날 수 없다”며 “기존 해진공 예산과는 별도로 운용할 수 있는 기금이 필요하다”고 설명했다.

이어 “해진공의 직접 투자나 정부의 회사채 발행을 통한 기금 조성 방안도 검토할 수 있고, 민간 선주·화주와 에너지 기업의 참여 역시 필수적”이라며 “관련 법률에 따라 기금이 운용되는 만큼 한국해양진흥공사법에 기금 설치 조항을 신설해 법적 근거를 마련하겠다”고 했다.

부산·울산·여수광양 항만공사는 북극항로 시대에 대비해 항만별 기능과 특성을 살린 역할 분담에 나서겠다는 입장을 밝혔다.

송상근 부산항만공사 사장은 “북극항로에는 친환경 선박 투입이 불가피한 만큼, 부산항에서도 해당 선박을 위한 벙커링 인프라 구축 필요성을 인식하고 사업화 계획을 준비하고 있다”며 “쇄빙선과 같은 특수선박의 수리·조선이 가능한 부지가 필요해 부산신항을 염두에 두고 있다”고 말했다.

아울러 “국제 정세가 풀리기 전까지는 유럽 항만과의 협력도 중요하기 때문에 울산항, 여수 광양항과 연계해 협력을 강화하겠다”고 덧붙였다.

극지연구소는 북극항로의 실현 가능성에 대한 회의적인 시각에 대해 과학적 근거를 들어 반박했다. 신형철 극지연구소 소장은 “여름과 겨울의 해빙 두께를 비교해 보면 북극 해빙이 감소하고 있다는 점은 부인하기 어렵다”며 “북극 해빙 감소 추세를 부정하는 것은 과학적 정설과 거리가 있다”고 강조했다.

김 대행은 북극항로 대응을 위한 해기사 양성 문제에 대해서도 신속한 대응을 주문했다.

그는 해기사 양성에 필요한 장비가 오는 10월께 도입될 예정이라는 한국해양수산연구원의 설명에 대해 “그렇다면 올해는 사실상 인력 양성이 어려운 것 아니냐”고 지적했다. 이에 김민종 한국해양수산연구원 원장은 “장비 도입을 위한 별도의 공간 확보에 어려움이 있다”며 “교체 시점에 도달한 기존 장비를 새로운 시스템으로 전환해 대응해 나가겠다”고 답했다.