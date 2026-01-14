[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천관광공사가 한국경영인증원(KMR)으로부터 ISO 22301(비즈니스연속성경영시스템)과 ISO 45001(안전보건경영시스템)에 대한 통합인증을 획득했다.

ISO 22301은 재난·사고·감염병·시설 장애 등 위기 상황에서도 조직의 핵심 기능을 중단 없이 유지하고 신속히 복구할 수 있도록 하는 국제표준이다.

ISO 45001은 산업재해 예방과 안전보건 관리체계의 지속적 개선을 목적으로 하는 국제 안전보건 경영시스템 표준이다.

인천관광공사는 상상플랫폼, 송도컨벤시아, 하버파크호텔 등 다중이용시설과 대규모 관광·마이스(MICE) 행사를 운영하는 관광 분야 공공기관으로 전사적 재난 대응 및 안전보건 관리체계를 구축·운영해 왔다.

이번 통합인증을 통해 관광공사는 ▷핵심업무 식별 및 업무중단 영향 분석(BIA) ▷비상대응 및 복구 절차 수립 ▷정기 교육·훈련 및 점검 체계 운영 등을 통해 재난 대응 역량을 강화했다.

또 ▷위험성평가 기반 산업재해 예방 ▷현장 중심 안전점검 ▷근로자 참여형 안전보건 활동 ▷PDCA 기반 지속적 개선 체계를 국제표준에 따라 체계적으로 정비했다.

특히 두 개의 국제표준을 통합해 운영함으로써 재난 대응과 안전보건 관리 간 연계를 강화하고 중복 업무를 최소화 하는 등 경영시스템의 효율성과 실효성을 함께 제고했다.

유지상 인천관광공사 사장은 “이번 통합인증은 공사의 재난 대응과 안전보건 관리체계가 국제 기준에 부합함을 객관적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 시민과 관광객이 안심할 수 있는 관광환경 조성을 위해 예방 중심의 안전·연속성 경영을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.