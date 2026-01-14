비인기 종목·주니어 유망주도 지원

[헤럴드경제=조용직 기자] 우리금융그룹이 대한민국 국가대표 선수단 ‘팀코리아’를 공식 후원한다.

대한체육회(회장 유승민)는 14일 서울 중구 우리금융그룹 본사에서 우리금융그룹(회장 임종룡)과 ‘대한체육회 공식파트너 후원 협약’을 맺었다고 밝혔다.

이날 협약식에는 유승민 대한체육회장, 임종룡 우리금융그룹 회장 등 주요 관계자들이 참석해, 대한민국 스포츠 발전과 국가대표 선수단의 국제 경쟁력 강화를 위한 상호 협력에 뜻을 모았다.

이번 협약을 통해 우리금융그룹은 대한체육회의 공식파트너로서, 2026 밀라노코르티나동계올림픽대회, 2026 아이치나고야하계아시아경기대회, 2028 LA하계올림픽대회 등 주요 국제대회에 출전하는 대한민국 국가대표 선수단 ‘팀코리아’를 공식 후원하게 된다.

또한 대한체육회와 우리금융그룹은 비인기 종목과 주니어 유망주를 지원하는 사회공헌 프로그램 ‘우리 드림 브릿지’를 함께 추진한다.

유승민 회장은 “우리금융그룹의 든든한 파트너십에 깊이 감사드린다”며 “이번 협약은 국가대표 선수단의 경기력 향상은 물론, 기초 종목과 청소년 스포츠 활성화에도 큰 힘이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

우리금융그룹 측은 “이번 협약을 통해 우리 선수들이 국제무대에서 최상의 기량을 발휘하고, 대한민국의 스포츠 위상을 높이는 데 기여할 수 있어 기쁘다”며 “특히 미래의 주역인 주니어 유망주들이 환경에 구애받지 않고 꿈을 키울 수 있도록 든든한 버팀목이 되겠다”고 밝혔다.