최고 29층·총 773가구, 상주 최고층 랜드마크 문경 점촌 생활권 공유, 이차전지 클러스터 호재

[헤럴드경제=서정은 기자] 자이S&D는 2월 중 경북 상주시 함창읍 윤직리 840번지 일원에서 ‘상주자이르네’를 분양한다고 14일 밝혔다.

브랜드 아파트 불모지였던 상주에 들어서는 첫 ‘자이르네’ 브랜드 단지다. 상주시는 2020년 이후 분양이 없었으며, 특히 함창읍은 2014년 이후 신규 분양이 전무했던 지역이다.

단지는 지하 2층~지상 최고 29층, 총 773가구 규모로 조성된다. 상주 지역 내 최대 규모이자 최고층 단지 84~135㎡(이하 전용면적)까지 중대형 중심의 평면으로 구성된다. 4베이(bay) 및 5베이 혁신 설계를 적용한다.

상주 최초로 선보이는 스카이커뮤니티(스카이라운지·교보문고)를 비롯해 피트니스, 스크린골프, 사우나, 작은도서관과 독서실 등 그동안 지역에서 보기 드문 커뮤니티 시설이 들어선다. 100% 지하 주차화도 상주에선 처음이다. 지상 공간을 공원형 조경으로 조성하고, 단지 주변 기부채납 공원과도 연계돼 리조트를 연상케 하는 환경을 제공한다.

단지는 3번 국도 사아매교차로와 점촌함창IC가 인접해 있어 인근 도시로의 이동이 수월하며, 함창로를 통해 문경 점촌 시내권의 풍부한 인프라를 이용할 수 있다. 또한 경북선 점촌역과 점촌터미널 이용도 쉬워 대중교통 접근성도 우수하다.

중장기적인 교통 호재도 눈길을 끈다. ‘문경~김천 철도 사업’이 2027년 착공, 2033년 개통을 목표로 추진되고 있다. 해당 노선에는 KTX-이음 열차가 운행될 예정이다.

교육 환경도 우수하다. 단지 내 국공립 어린이집과 다함께 돌봄센터가 예정되어 있으며, 함창초(병설유치원)를 도보로 통학할 수 있다. 또한 함창 중·고, 상지여중 등이 인접해 있으며, 점촌 내 주요 학원들과 시립중앙도서관도 가까워 아이 키우기 좋은 환경을 갖췄다.

생활 인프라도 편리하다. 하나로마트(함창점), 홈플러스(문경점), 문경제일병원, 은행 등 다양한 생활편의시설이 인접해 있으며, 문경시민운동장과 명주박물관 등 여가·문화시설도 가까워 풍부한 일상을 누릴 수 있다.

상주시는 이차전지 산업을 차세대 성장동력으로 육성 중이며, 세계적인 실리콘 음극재 기업 ‘그룹포틴테크놀로지스코리아’가 상주청리일반산업단지에 진출해 대규모 투자를 진행하고 있다. 약 58만 평 규모의 이차전지 클러스터 산업단지 조성도 추진 중이다.

분양 관계자는 “상주에서 오랜만에 선보이는 신규 분양 단지인 데다, 인접한 문경 점촌 생활권을 공유하는 입지로 실거주 여건이 매우 뛰어나다”며 “상주 최초·최대·최고라는 타이틀에 걸맞은 상품성과 브랜드 경쟁력을 갖춘 만큼, 지역을 대표하는 랜드마크 단지로 자리 잡을 것”이라고 말했다.

한편 ‘상주자이르네’의 견본주택은 경북 상주시 함창읍 내에 마련된다.