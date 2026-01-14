2015년 첫 조사서 30.5% 기록한 이후 꾸준히 개선

[헤럴드경제=이태형 기자] 국내 ‘예방 가능한 외상 사망률’이 2023년 기준 10% 아래로 내려오며 크게 개선됐다. 2015년 조사를 시작한 이래 첫 한 자릿수를 기록했다.

보건복지부는 2023년 예방 가능한 외상 사망률이 9.1%를 기록해 2021년 13.9% 대비 4.8%포인트 개선됐다고 14일 밝혔다.

예방 가능한 외상 사망률은 외상 진료체계의 핵심지표로, 외상으로 인한 사망자 중 적절한 시간 내 적정치료가 가능한 병원으로 이송돼 치료받았다면 생존할 수 있었을 것으로 추정되는 사망자의 비율을 말한다.

정부는 2015년도부터 2년 주기로 국내 외상 사망자를 서울, 인천·경기, 대전·충청·강원, 광주·전라·제주, 부산·대구·울산·경상 등 5개 권역으로 나눠 표본 조사하고 있다. 이번이 다섯 번째 조사다.

첫 조사 연도인 2015년의 예방 가능한 외상 사망률은 30.5%였고, 이후 2017년 19.9%, 2019년 15.7%, 2021년 13.9%. 2023년 9.1% 등으로 꾸준히 개선되고 있다.

전국 5개 권역에서는 경기·인천이 6.4%로 가장 낮았다. 다음은 서울 7.8%, 대전·충청·강원 7.9% 순이었다.

이전 조사 대비 가장 크게 개선된 곳은 대전·충청·강원·세종 권역이었다. 이곳은 2021년 16.0%에서 2023년 7.9%로 8.1%포인트 낮아졌다.

광주·전라·제주 권역은 2021년 21.3%에서 2023년 14.3%로 7.0%포인트 개선됐다.

이밖에 서울 4.2%포인트(12.0%→7.8%), 부산·대구·울산·경상 2.1%포인트(13.5%→11.4%) 등 모든 권역에서 예방 가능한 외상 사망률이 일제히 떨어졌다.

다만 일부 자료가 제출되지 않은 지역의 경우 예방 가능한 외상 사망률이 실제보다 낮게 평가됐을 가능성이 있다고 복지부는 설명했다.

복지부는 이날 권역외상센터 설립·운영에 투입된 비용과 외상 사망 감소로 얻는 편익도 분석해 공개했다.

권역외상센터 설치·운영을 위한 정부의 투자 비용은 2012∼2023년간 약 6717억원, 예방된 사망은 총 1만4176명으로 각각 추정됐다. 이후 예방된 사망의 가치를 추정한 결과, 편익은 약 3조5000억∼19조6000억원 범위로 계산됐다.