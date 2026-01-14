[헤럴드경제(영종도)=임세준 기자] 아시아나항공이 인천공항 제2여객터미널(T2) 운항을 개시한 14일 인천국제공항 제2터미널에서 아시아나항공과 대한항공의 운항, 객실, 공항, 정비 임직원들이 함께 기념촬영을 하고 있다.


jun@heraldcorp.com