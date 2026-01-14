[헤럴드경제(영종도)=임세준 기자] 아시아나항공이 인천공항 제2여객터미널(T2) 운항을 개시한 14일 인천국제공항 제2터미널에서 아시아나항공과 대한항공의 운항, 객실, 공항, 정비 임직원들이 함께 기념촬영을 하고 있다.
jun@heraldcorp.com
입력 2026-01-14 13:29:10
[헤럴드경제(영종도)=임세준 기자] 아시아나항공이 인천공항 제2여객터미널(T2) 운항을 개시한 14일 인천국제공항 제2터미널에서 아시아나항공과 대한항공의 운항, 객실, 공항, 정비 임직원들이 함께 기념촬영을 하고 있다.
박나래 전 매니저, 경찰 조사 후 돌연 미국행…무슨일?
[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 박나래(40)와 법적 공방을 벌이고 있는 전 매니저 A씨가 경찰 조사 후 미국으로 떠난 것으로 알려졌다. 14일 다수의 매체 보도에 따르면 A씨는 지난달 22일 미국 라스베이거스로 출국해 약 3주째 머물고 있다. 출국 이틀 전인 지난달 20일 A씨는 서울 용산경찰서에서 피고소인 신분으로 1차 조사를 받았다. 보도에 따르면
“매니저들, 법카 1.3억 사용·합의금 5억 제시”…박나래 논란 새국면
[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 박나래(40)의 매니저들이 1년2개월 간 사용한 법인 카드 금액이 1억3000만원에 달한다는 주장이 나왔다. 유튜버 이진호는 지난 12일 자신의 유튜브 채널 ‘연예 뒤통령이진호’에 ‘충격 단독! 5억 녹취 공개…박나래 도둑 사건 소름 돋는 반전’이라는 제목의 영상을 업로드했다. 이날 그는 “박나래는 전 매니저 두 명에게 법인카드를 각각 지급했다”면서 “월 한도는 5000만 원이었다”라고 했다. 이어 “매니저 A씨는 2024년 9월부터 2025년 11월까지 1년 2개월 동안 7700만 원을 사용했다”고 했고, “막내 매니저는 5300만 원을 사용했다. 두 사람이 사용한 법인카드 금액만 1억 3000만 원에 달한다”고 밝혔다. 이진호는 또 차량(미니쿠퍼·카니발) 역시 회사 법인리스 제공됐다고 부연했다. 이진호는 “박나래가 고가의 물품을 사오라고 한 것 아니냐고 할 수 있다. 그런데 박나래도 법인카드를 소지하고 있었다. 박나래가 JDB엔터에서 나온 후 매
“50만원 할인에도 안 산다?” 얼마나 안 팔리면… ‘우르르’ 쌓였다
[헤럴드경제=차민주 기자] “갤럭시 S25+, 100만원에 판매합니다.” (중고나라 게시글 중) “이 가격이면 새 폰 사지, 중고폰을 왜 사나” (커뮤니티 게시글 중) KT가 위약금 면제를 발표하면서 ‘가입자 이탈 러시’를 겪고 있는 가운데, 이 영향으로 중고폰 시장에 매물이 쌓이고 있다. KT 이용자가 기존 스마트폰을 잇달아 중고로 판매한 영향으로 풀이된다. 구매 수요보다 매물이 더 빠르게 쌓이면서, 출고가보다 50만원 싼 가격에도 구매자 찾기가 쉽지 않은 모양새다. 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면, 지난 31일 KT가 위약금 면제를 발표한 직후 가입자 이탈이 이어지면서 KT 중고폰 매물이 속속들이 올라오고 있다. 실제 구글 트렌드의 지난 30일간(2025년 12월 6일~2026년 1월 6일) 검색어 ‘KT 중고’의 검색량을 살펴본 결과, 해당 검색어는 지난 31일부터 점진적으로 증가해 지난 5일 검색 관심도 최고 수치인 ‘100’을 달성했다. 또 다른 유사 검색어인 ‘KT 중
박나래 용산집 9000만원 가압류 무용지물…50억 셀프 근저당에 막혔다 [세상&]
[헤럴드경제=이영기 기자] 개그우먼 박나래 씨와, 한때 그를 도왔던 매니저들 사이의 갈등이 점입가경이다. 박씨의 ‘갑질 의혹’을 폭로한 두 매니저가 신청한 9000만원 상당의 박씨에 대한 부동산 가압류가 법원에서 인용됐으나 향후 소송을 벌이더라도 실제로 손에 쥐긴 어려울 수 있단 분석이다. 가압류 인용 결정 전에 박씨 측이 설정한 근저당권 때문이다. 법조계에서는 박씨의 근저당권 설정을 놓고 ‘이례적’이라는 해석을 내놨다. 서울서부지방법원은 최근 박씨의 전 매니저 신모 씨와 이모 씨가 신청한 박씨의 서울 용산구 이태원동 단독주택에 대한 9000만원의 가압류 신청을 인용했다. 신씨가 청구한 5000만원, 이씨가 청구한 4000만원에 신청 모두 받아들였다. 박씨의 자택은 지난 2021년 박씨가 경매를 거쳐 55억원에 낙찰 받아 화제가 된 단독주택이다. 방송에서는 이 집이 공개되기도 했다. 통상 가압류 결정 이후에는 민사소송을 통해 청구 금액을 받아낸다. 그러나 두 매니저가 청구한 금액을