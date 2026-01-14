“공소청·중수청 입법예고안 국민적 걱정 많아” “걱정 끼친 부분 사과…의견 충분히 수렴하겠다”

[헤럴드경제=주소현 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 14일 “‘기소는 검사에게, 수사는 경찰에게’ 이것이 수사·기소 분리의 대원칙이다. 훼손돼선 안 된다”며 검찰청을 공소청과 중대범죄수사청(중수청)으로 분리하는 정부 입법예고안에 대해 “국민과 당원 목소리를 듣고 수정 변경하겠다”고 말했다.

정 대표는 이날 충남 서산시 서산축산종합센터에서 현장 최고위원회를 열고 수사·기소 분리에 관해 “78년간 검찰의 폐해를 목도한 수십 년 동안의 시대와 국민의 통합된 의견”이라며 이같이 말했다.

정 대표는 “정부 입법 예고 기간은 확정적 안이 아니라 국민의 의견을 수렴하는 기간이다. 2주간 진행된다”며 “전날 청와대 공식 입장도 있었듯이 지금 정부 입법예고안은 확정된 안이 아니다. 수정 변경이 가능하다”고 했다.

이어 “국민의 열망에 어긋나지 않도록 민주당이 충분히 국민 여러분의 의사를 수렴해서 잘하겠다”며 “여러분들께서 충분하게 의견을 개진할 수 있는 각종 토론회·공청회 그리고 당에 주시는 의견을 충분하게 수렴하겠다”고 약속했다.

정 대표는 “검찰개혁 공소청·중수청 정부 입법예고안에 대한 국민적 걱정이 많은 것을 잘 알고 있다”며 “며칠간이라도 걱정을 끼쳐 드렸던 부분이 있었다. 그 부분에 대해서 당대표로서 심심하게 사과의 말씀을 드린다”고도 했다.

아울러 “전날 저는 성남공항에서 대통령 일본 출국을 배웅하면서 여러 가지 말씀을 주고받았다. 구체적 말씀드리지 않겠습니다만 잘 조율이 됐다”며 “ 당정대는 항상 원팀 원보이스로 지금처럼 늘 그래왔듯이 항상 앞으로도 그렇게 할 것”이라고 강조했다.