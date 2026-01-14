“당게 글로 전직 대표 제명은 표현의 자유 억압…의총 소집 요구”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘 내 의원 모임 ‘대안과 미래’는 14일 당 중앙윤리위원회가 한동훈 전 대표에 대해 제명 결정을 내린 것을 두고 “정당 민주주의를 파괴하고 당의 통합에 역행한 반헌법적, 반민주적인 것”이라고 규탄했다.

이들은 이날 입장문을 통해 “당 윤리위원회가 어젯밤 심야에 기습적으로 한 전 대표에 대해 제명 결정을 내렸다”며 이같이 밝혔다.

대안과 미래는 이번 결정이 헌법 가치를 훼손했다고 지적했다. 이들은 “누구나 익명으로 정치적 의견을 자유롭게 개진할 수 있게 한 당원게시판에 올린 글로 당원을 제명하는 조치는 헌법이 보장한 표현의 자유를 억압하는 것으로 반헌법적 행위라 하지 않을 수 없다”고 비판했다.

제명 결정의 절차적 문제점도 정조준했다. 이들은 “전직 당대표에 대한 제명 결정을 심야에 기습적으로 하고, 일부 언론을 통해 공개하는 방식은 비겁하고 저열한 행위로 국민 상식에 반하는 행위라 하지 않을 수 없다”며 “장동혁 대표와 최고위원회에 강력히 촉구한다. 한 전 대표에 대한 윤리위 제명 결정을 재고해 주시기 바란다”고 요구했다.

이들은 이어 장 대표가 과거 공언했던 ‘쇄신안’을 언급하며 “장 대표는 지난 7일 당 쇄신안을 발표하면서 ‘자유민주주의 가치에 동의하고, 이재명 정권의 독재를 막아내는 데 뜻을 같이한다면, 마음을 열고 누구와도 힘을 모으겠다’고 약속했다”고 상기시켰다. 그러면서 “이번 윤리위 결정은 장 대표의 혁신안의 정신에도 정면으로 반하는 것”이라며 “전직 당대표를 제명하고 누구와 힘을 모아 이재명 정권의 독재를 막아내겠다는 것이냐”고 반문했다.

아울러 “당장 5개월 앞으로 다가온 지방선거를 앞두고 벌인 당 분열 앞에 어떻게 ‘이기는 선거’를 하겠다는 것이냐”고 우려를 표하며, 원내지도부를 향해 “윤리위원회 결정에 대한 당 최고위원회 개최 전에 의원들 의견 수렴을 위한 의원총회를 소집해 달라”고 요청했다.

이번 성명에는 고동진, 권영진, 김건, 김성원, 김소희, 김용태, 김재섭, 김형동, 박정하, 박정훈, 배준영, 서범수, 송석준, 신성범, 안상훈, 엄태영, 우재준, 유용원, 이성권, 정연욱, 조은희, 진종오, 최형두 의원 등 총 23명이 이름을 올렸다.