14일 ‘미래성장’ 주제 산하기관 업무보고 “미래성장 주인공인 기업들 탄탄히 지원” “국토교통 산업 친환경 전환도 속도내야”

[헤럴드경제=신혜원 기자] 김윤덕 국토교통부 장관은 14일 자율주행, 도심항공교통(UAM), 하이퍼튜브(초전도 자기부상열차) 등 신산업과 관련해 “공공은 기업이 뛸 수 있도록 판을 깔고, 현장의 애로사항을 개선하는 역할을 해야한다”고 강조했다.

김 장관은 이날 정부세종청사에서 ‘미래성장’을 주제로 진행된 국토부 산하기관 업무보고에서 “미래성장의 주인공인 기업들을 탄탄히 지원해야 한다”며 이같이 밝혔다.

미래성장을 대한민국의 대도약을 위해 가장 중요한 과제라고 말하며 공공의 역할을 재차 언급했다. 김 장관은 “관건은 속도”라며 “지원을 넘어 선제적으로 과제를 함께 발굴하는 방식으로 공공이 일의 접근 방식을 바꿔야 한다”고 했다.

자율주행, UAM, 하이퍼튜브, 인공지능(AI)시티 등의 현실화를 위한 지원도 아끼지 않겠다고 말했다. 김 장관은 “자율주행은 이미 시작된 현실이고 정부는 2027년 자율주행 상용화 목표를 제시했다”며 “국민께서 체감할 수 있는 변화를 느낄 수 있도록 우리 기업과 기술을 전방위적으로 지원해야한다”고 했다.

김 장관은 기후위기 대응도 미래성장을 위한 정책과제로 꼽았다. 그러면서 “기후위기 대응은 선택이 아니라 책무”라며 “국토교통 산업의 친환경 전환도 더 늦출 수 없다”고 말했다.

건설산업과 관련해선 해외 진출을 위한 전략적 투자 방안을 깊게 고민해야 한다고 언급했다. 김 장관은 “그간 사우디, 미국, 말레이시아 등 수주 지원을 해왔다”며 “이제는 실제 수주 성과로 이어질 수 있도록 투자 방안을 심도 깊게 따져봐야 한다”고 했다. 이어 “동시에 국내 건설산업의 어려움도 엄연한 현실”이라며 “오늘 참석한 건설 관련 협회들도 법정단체로서 어떤 역할을 할 지 함께 고민해주기를 바란다”고 당부했다.