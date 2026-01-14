국내외 기관투자자 대상 간담회 진행 영업이익 목표 4396억원 베트남 71대, 키르기스스탄 41대 등 신흥시장에서도 대규모 수주

[헤럴드경제=한영대 기자] HD건설기계는 14일 여의도 한국교직원공제회에서 국내외 기관투자자들을 대상으로 진행한 간담회에서 올해 매출 목표 8조7218억원, 영업이익 목표 4396억원을 제시했다고 밝혔다.

이날 발표에 나선 문재영(사진) HD건설기계 사장은 “중장기 전략의 빠른 실행과 통합의 시너지를 통해 시장의 성장을 상회하는 실적을 달성하겠다”며 “건설기계 사업의 근원적 경쟁력을 확보할 수 있는 시설 투자와 기술 개발에도 적극 나설 것”이라고 말했다.

HD건설기계는 목표 달성을 위해 연초부터 수주 릴레이를 이어가고 있다. 최근 아프리카 에티오피아 광산 개발 업체들과 총 120대 규모의 대형 굴착기 공급 계약을 체결했다. 공급 장비는 디벨론(DEVELON) 36톤급 굴착기 70대와 현대(HYUNDAI) 34톤급 50대이다. HD건설기계는 지난해 에티오피아 굴착기 시장에서 점유율 80%를 기록하는 등 현지에서 독보적인 제품 경쟁력을 보유하고 있다.

HD건설기계의 30톤급 중대형 굴착기는 에티오피아뿐 아니라 아프리카 지역 자원 개발 환경에 적합한 안정성과 내구성, 기동력, 연료 효율을 두루 갖추고 있다. 이같은 장점에 최근 3년간 현지 시장에서 매년 두 배 이상 판매량이 증가하고 있다.

HD건설기계는 동남아시아와 독립국가연합(CIS) 지역에서도 대규모 수주고를 올리고 있다. 최근 베트남 정부의 긴급 재난 대비용 20톤급 휠 굴착기 20대를 비롯해 국가 인프라 확충 프로젝트에 투입될 20~30톤급 크롤러 굴착기 등 총 71대의 장비를 수주하는 데 성공했다. 중앙아시아 국가인 키르기스스탄에도 교통망 및 부동산 건설에 투입될 52톤급 대형 굴착기와 38톤급 중대형 굴착기 등 41대를 공급하기로 했다.