2026년 상반기 글로벌 전략회의 진행 회로박·전지박 등 핵심 사업 경쟁력 논의 “생산·품질·개발 중심 데이터 기반 AI 기술 접목”

[헤럴드경제=고은결 기자] 롯데에너지머티리얼즈는 지난 13일부터 이틀간 전북 익산공장에서 김연섭 대표이사를 비롯한 국내외 주요 임직원이 참석한 가운데 ‘2026년 상반기 글로벌 전략회의’를 진행했다고 14일 밝혔다.

이번 회의는 회로박과 전지박 등 핵심 사업의 경쟁력 강화와 구조적 전환 방안을 점검하기 위해 마련됐다. 회사는 사업별로 일정을 나눠 발표와 토론을 진행하며 주요 현안에 대한 집중 논의를 이어갔다.

김 대표이사는 “우리 사업이 더 이상 부분적인 개선만으로는 한계가 있고, 본원적인 경쟁력을 갖추지 않고서는 지속적인 생존과 성장이 불가능하다”며 “단기 실적 개선을 넘어 사업의 구조적 전환을 통해 재도약의 발판을 마련하는 해가 돼야 한다”고 강조했다.

회의 첫날에는 고부가 회로박 사업을 중심으로 익산공장의 경쟁력 강화 방안이 논의됐다. 국내 유일의 회로박 생산기지인 익산공장은 최근 빅테크 기업을 중심으로 인공지능(AI)용 고부가 회로박 수요가 급증함에 따라 고객사 승인 조기 완료와 품질 안정화, 설비 증설을 통해 글로벌 공급망에 조속히 안착한다는 전략이다.

이를 위해 회사는 익산공장 내 전지박 라인의 생산능력(캐파) 약 2만t을 모두 회로박 라인으로 전환할 계획이다. 라인 전환과 고객사 제품 승인 절차가 마무리되면 AI용 고부가 회로박 판매가 본격 확대될 것으로 회사 측은 전망했다.

둘째 날에는 말레이시아 공장을 중심으로 전지박 사업 전략이 논의됐다. 말레이시아 공장은 하이엔드 전지박 양산을 앞두고 원가 경쟁력과 설비 안정성 제고에 주력 중이다. 회사 측은 박막·고강도박·후박·광폭 등 고난도 제품 생산을 위해 말레이시아 5·6공장의 본격 가동을 준비 중이며, 품질 경쟁력과 생산성 제고에 집중한다는 방침이다.

김 대표는 “생산·품질·개발 현장을 중심으로 데이터 기반의 AI 기술을 접목해 운영 시스템 전반의 혁신을 강력히 추진할 것”이라며 “신규 고객 비중과 용도를 20% 이상 확대해 전기차 시장 정체 등에 따른 영업 리스크를 최소화하고, 수요 회복 시 시장 선점을 위한 선제적 마케팅 강화와 신시장 발굴 확대에도 모든 역량을 집중할 것”이라고 전했다.