[헤럴드경제=김주리 기자] 미국과 덴마크, 그린란드 3국이 14일(현지시간) 회동을 앞둔 가운데 그린란드 총리가 “미국의 일부가 되느니 덴마크에 남는 편을 택할 것”이라고 밝혀 그린란드를 향한 도널드 트럼프 미국 대통령의 야욕을 용납하지 않겠다는 뜻을 드러냈다.

이날 연합뉴스 보도에 따르면 옌스-프레데리크 닐센(34) 그린란드 총리는 13일 덴마크 코펜하겐에서 열린 기자회견에서 “우리는 현재 지정학적 위기에 처해 있다”며 “만약 우리가 지금 여기에서 미국과 덴마크 중 선택해야 한다면 우리는 덴마크를 택할 것”이라고 말했다.

닐센 총리는 “한 가지 모두에게 확실한 것은 그린란드는 미국의 소유물이 되길 원치 않고, 미국의 지배를 받길 원치 않으며, 미국의 일부가 되길 원치 않는다는 것”이라고 강조했다.

이날 기자회견은 집권 1기 시절이던 2019년 그린란드에 대한 매입 의향을 일방적으로 밝힌 이래 그린란드를 차지하겠다는 의지를 호시탐탐 드러내 온 트럼프 대통령이 올 들어 그린란드가 미국의 안보에 꼭 필요하다며 군사 행동 가능성까지 거론하면서 북대서양조약기구(NATO·나토) 내부의 위기감이 커지고 있는 상황에서 마련됐다.

닐센 총리와 공동으로 회견에 나선 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 “가장 가까운 동맹으로부터의 철저히 받아들일 수 없는 압박”에 맞서는 것이 쉽지 않다고 토로하며 “그러나 가장 어려운 부분이 우리 앞에 있다는 많은 징후가 존재한다”고 말해 긴장감을 늦추지 않았다.

한편, 미국과 덴마크·그린란드 외무장관은 14일 백악관에서 JD 밴스 미국 부통령의 주재로 회동할 예정이라고 라르스 뢰케 라스무센 덴마크 외교장관이 이날 밝혔다. 나토 등 국제사회는 이날 회담을 통해 그린란드에 대한 미국의 의중이 무엇인지 어느 정도 드러날 것으로 보고 결과를 예의주시하고 있다.