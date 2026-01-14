등재후보지에서 등재지로 격상…창간 5년만 성과

[헤럴드경제=강승연 기자] 건강기능식품미래포럼이 발간하는 ‘건강기능식품학술지(FSBH·사진)’가 한국연구재단 학술지 평가에서 한국학술지인용색인(KCI) 등재지로 선정됐다고 14일 밝혔다.

KCI는 국내 학술지와 논문의 질적 수준을 평가·관리하는 대표적인 학술 인용 지표다. 평가 결과에 따라‘KCI 등재지’와 ‘KCI 등재후보지’로 등급을 구분해 지정한다.

FSBH는 미래포럼이 발간하는 국내 유일의 건강기능식품 분야 영문 학술지다. 건강기능식품 연구를 비롯해 건강 관련 천연물 연구, 규제과학 등을 주요 연구 분야로 다룬다.

해당 학술지는 지난 2023년 KCI 등재후보지로 선정된 데 이어, 창간 5년 만에 KCI 등재지로 격상되는 성과를 거뒀다. 이번 KCI 등재지 선정에 따라 2025년 3월호부터 게재된 모든 논문은 KCI 등재지 논문으로 소급 적용돼 학술적 성과로 공식 인정된다.

강일준 미래포럼 회장(한림대 교수)과 정명희 FSBH 편집위원장(가천대 교수)는 “이번 KCI 등재는 FSBH가 건강기능식품 연구 분야에서 쌓아온 학술적 기여도를 공식적으로 인정받은 성과”라며 “앞으로도 건강기능식품 연구 분야의 성과 확산에 기여할 것”이라고 말했다.

한편 FSBH는 2021년부터 매 3·6·9·12월 말일 온라인으로 발행된다. 2026년도 3월호 논문 제출 마감은 2월 25일까지다.