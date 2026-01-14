‘산업부 탄소중립 지원사업 설명자료’ 제작·배포

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부가 올해 총 2500억 원 규모의 기업참여형 탄소중립 지원사업을 본격 추진한다고 14일 밝혔다.

이를 통해 탄소중립이 산업 경쟁력을 좌우하는 핵심 변수로 부상한 가운데 자금 조달과 설비 투자, 공급망 협력 등 기업들이 그린 전환(GX) 과정에서 겪는 현실적인 부담을 덜어주겠다는 포석이다.

특히 산업부는 융자·경매·공급망 협력 등 다양한 방식의 지원사업을 통해 기업의 탄소중립 투자를 유도할 방침이다. 이에 따라 올해 지원사업은 자금 조달, 설비 투자, 공급망 협력 등 우리 기업들이 탄소중립 이행 과정에서 부딪히는 실질적인 어려움을 극복하는 데 초점을 맞췄다.

주요 사업은 ▷‘탄소중립 전환 선도 프로젝트 융자사업’(1700억 원) ▷ ‘탄소중립 설비투자 프로젝트 경매사업’(신규 250억 원) ▷탄소 발자국을 줄이는 ‘산업 공급망 탄소 파트너십’(신규 105억 원) 등 이다.

또 산업부는 올해 추진하는 총 16개 탄소중립 지원사업에 대한 설명자료도 제작·배포했다. 해당 설명자료는 지원 대상과 지원 분야에 따라 사업별 주요 내용, 지원 대상, 신청 절차, 담당자 연락처 등을 체계적으로 정리해 그간 개별 사업별로 흩어져있던 정보를 기업들이 한눈에 확인할 수 있도록 구성했다.

특히 이번 설명자료 제작은 지난해 11월 ‘2035 NDC 이행을 위한 산업계 간담회’에서 기업의 건의를 적극 수용한 것으로서 정부 지원사업에 대한 기업들의 정보 접근성과 활용도를 대폭 개선할 것으로 기대된다.

또 산업부는 오는 21일 기업들의 관심이 많은 주요 4개 지원사업을 대상으로 올해 산업부 탄소중립 지원사업 공동 설명회를 개최한다.

박동일 산업정책실장은 “최근 2035 NDC(국가온실가스감축목표)가 수립되고 탄소중립이 산업의 메가트렌드로 자리 잡은 만큼, 우리 산업계의 탄소중립 선제 투자가 그 어느 때보다 중요해졌다”고 설명했다.

이어 “특히 정보의 사각지대에 놓여있는 지역소재 및 중소·중견기업들이 보다 적극적으로 정부의 지원사업을 활용할 수 있도록 특별히 설명자료도 만들었다”면서 “올해 산업부의 2500억 원 규모 탄소중립 지원사업에 적극 참여해달라”고 당부했다.